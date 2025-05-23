高齡駕駛安心退場 高市府攜手監理所送好禮

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）三峽車禍引發高齡者駕駛安全討論，高雄市交通局攜手高市監理所推動「高齡者駕照繳回抽獎活動」，即日起至7月底，年滿75歲以上駕駛只要繳回駕照，可獲100元商品卡和參加抽獎。

交通局透過新聞稿表示，為鼓勵高齡者駕照繳回，攜手高雄市區監理所及高雄區監理所共同舉辦「高齡者駕照繳回抽獎活動」，今年7月底前，年滿75歲以上駕駛只要完成駕照繳回，除可獲得100元商品卡，還有機會抽中價值新台幣1600元最大獎「台灣鐵路周遊券 TR PASS5日票」。

交通局表示，隨著年齡增長，駕駛者可能面臨視力退化、反應時間變慢、聽力減弱或肌耐力下降等生理變化，以及未能即時掌握交通法規更動，進而影響行車判斷與應變能力。

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交通局指出，中央持續推動高齡駕駛人繳回駕照機制，此次活動無須報名，只要年滿75歲以上高齡者都可參加，透過抽獎活動獎勵方式提升高齡者駕照繳回意願。

交通局說明，即日起收到通知單或自願至鄰近監理所及各駐點臨時櫃台等地點成功辦理繳回駕照者，即可享有抽獎資格，最大獎項為「台灣鐵路周遊券TR PASS五日敬老票」200張，可於5日內不限次數搭乘台灣鐵路列車（部分車種除外），讓長輩們無論旅遊、探親皆可輕鬆享受便利交通。（編輯：張銘坤）1140523