中國2025年1至4月 智慧機器人銷售額增長逾8成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）近年中國加速發展人工智慧產業，中國商務部網站今天公布2025年1至4月電子商務發展情況，據商務大數據監測，數位產品線上銷售額增長8.4%，其中智慧機器人、智慧家居系統分別增長87.6%和16%。

近期中國著力提振有關人工智慧產品的消費，今年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「提振消費專項行動方案」中，提出展開「人工智慧＋」行動，促進「人工智慧＋消費」，加速推動自動駕駛、智慧穿戴、超高清影像、人機介面、機器人、增材製造等新技術新產品開發與應用推廣，開闢高成長性消費新賽道。

根據2024年首屆中國人形機器人產業大會發布的「人形機器人產業研究報告」，預計2025年中國人形機器人市場規模約人民幣53億元（約新台幣220億元）；到2029年，中國人形機器人市場規模可能將達到750億元，將占世界總量的32.7%。

透過 Google News 追蹤中央社

除了智慧機器人和智慧家居消費有增長外，據商務大數據監測，以舊換新產品的增長也較快，15類家電和數位產品線上銷售額增長11.5%，其中手機等3類數位產品增長18.5%。

中國商務部22日舉行例行記者會，新聞發言人何詠前表示，會加快實施提振消費專項行動，不斷增強國內大循環的內生動力。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140523