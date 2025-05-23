高雄仁武塑膠倉庫火警影響空品 環保局將開罰籲仁武大社居民關窗

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄市仁武區1間鐵皮塑膠倉庫今天上午發生火警，火勢猛烈，延燒至鄰近回收場，產生明顯異味及滾滾濃煙，環保局將依違反空污法，裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

高雄市政府環保局指出，塑膠倉庫疑似因管理不當引發火警，現場監測數據顯示，一氧化碳（CO）為6 ppm、FID檢測揮發性有機物為1.5 ppm，總懸浮微粒（TSP）為3.35 mg/m³。

由於目前風向為偏西風，污染物已沿風向東側傳遞，環保局提醒下風處仁武及大社等區域民眾應提高警覺，減少戶外活動並緊閉門窗，以降低暴露風險。消防隊目前仍在現場進行佈線搶救作業，環保局將持續監控空氣品質變化。

環保局表示，獲報後立即派遣空污應變小組到場執行監測作業。火警現場為塑膠倉庫，為地上1層鐵皮建築，起火後延燒至鄰近回收場，致產生明顯異味與煙霧。後續將依違反空氣污染防制法第32條規定，裁處10萬元至500萬元罰鍰。

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環保局呼籲，業者應落實易燃物公共安全與環境管理，防範未然，降低污染風險。

此外，環保局說，如民眾發現異味污染或空氣品質異常情事，可撥打1999市政專線，或環保局公害陳情專線07-7317600通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與空氣品質。（編輯：吳素柔）1140523