加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
納粹符號手勢為何是禁忌 各國、台灣案例回顧
首頁 / 社會

竹縣倉庫起火空污將挨罰 疑堆有害物環保局追查

2025/4/16 15:18（4/16 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣湖口鄉1處鐵皮倉庫16日上午起火，飄出刺鼻異味，消防局已派員撲滅火勢。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月16日
新竹縣湖口鄉1處鐵皮倉庫16日上午起火，飄出刺鼻異味，消防局已派員撲滅火勢。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）湖口鄉某鐵皮倉庫今天火災飄出刺鼻異味，火勢已撲滅。新竹縣環保局表示，由於異味釀空污，擬依違反空污法開罰；此倉庫疑堆放一般、有害廢棄物，已派員稽查處置。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，湖口鄉某鐵皮倉庫上午7時15分起火，獲報後派遣38人灌救，現場包含鐵皮倉庫、內部所堆放塑膠粒皆燃燒，經灌救火勢已完全熄滅，燃燒波及面積約100平方公尺，損失約新台幣30萬元，無人員受傷。起火原因，調查釐清中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對這起火災，新竹縣環保局長蕭宏杰告訴中央社記者，此鐵皮倉庫堆置物疑為一般廢棄物及有害廢棄物，但因行為人不明，曾多次通知地主清除，但都沒有處理，後來易手，後續新地主在今年初曾表達會提交處置計畫書，目前還未收到。

有關堆置物問題，蕭宏杰表示，已派員稽查並釐清燃燒物的物質是否有害，將依稽查結果進行後續處理。針對火災飄出刺鼻異味，擬依違反空污法開罰。（編輯：戴光育）1140416

#火警
#新竹縣
#廢棄物
#環保局
#蕭宏杰
#空污法
蕭宏杰
竹東垃圾暫置量達4000公噸 最快6月底完成去化竹縣高效能垃圾熱處理設施啟動試燒 拚年中商轉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：