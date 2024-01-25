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票房排行速報1 / 「孫家兄弟」超台對話登Netflix第9 雙國片攻進前10

2024/1/25 14:29
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（中央社記者王心妤台北25日電）院線和串流排行出爐。台灣黑幫家庭故事為主軸的「孫家兄弟」讓台味對話走紅，在Netflix台灣排行第9名，國片「請問，還有哪裡需要加強」、「查無此心」也上榜。

1月15日至21日的Netflix收視成績出爐，奧斯卡影后楊紫瓊和前監察院長錢復孫子錢裕揚主演的「孫家兄弟」（The Brothers Sun）講述黑幫家庭故事，不只故事吸睛，角色之間的對話也充滿台灣味，讓台灣觀眾看了都能會心一笑，居台灣Netflix排行第9名。

台灣的Netflix電影排行榜中，九把刀執導的「請問，還有哪裡需要加強」由宋芸樺、玖壹壹成員春風主演，上週登上第3名；阮經天和張鈞甯主演的「查無此心」占據排行榜第5名。

15日至21日的院線部分，根據國家電影及視聽文化中心資料，傑森史塔森（Jason Statham）主演的動作片「蜂刑者」（The Beekeeper）獲得新台幣1804萬元票房，奪下冠軍；「水行俠失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）新增886萬元緊追在後；第3名為重返大銀幕的宮崎駿動畫「魔法公主」，獲得749萬元。（編輯：李亨山）1130125

#Netflix
#台灣
#楊紫瓊
#錢復
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