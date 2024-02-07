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謝盈萱當「誰來晚餐」特派員 苦尋粉絲帶她回家

2024/2/7 13:48（2/7 14:18 更新）
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家庭實境節目「誰來晚餐15」推出2024新春特別節目「明星來敲門：打工換食去」，邀請雙金影后謝盈萱（右）擔任節目特派員，親自上街找尋願意受訪的家庭。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月7日
家庭實境節目「誰來晚餐15」推出2024新春特別節目「明星來敲門：打工換食去」，邀請雙金影后謝盈萱（右）擔任節目特派員，親自上街找尋願意受訪的家庭。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月7日
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）今年除夕夜，實境節目「誰來晚餐15」推出新春特別篇「明星來敲門：打工換食去」，邀雙金影后謝盈萱擔任節目特派員，親自上街尋找願意帶她回家的家庭，交換彼此的生命經驗。

近年謝盈萱在影視詮釋不少個性鮮明角色，看似大方奔放，但私底下個性低調又害羞，不太知道怎麼面對攝影機和人群，對於開口要求陌生人帶自己回家用餐感到十分艱難，還一度想偷吃步向節目組攝影師提出晚餐邀約。

謝盈萱來到新北市福和橋下跳蚤市場及板橋國慶黃昏市場，看到來往的群眾年齡層偏大讓她格外緊張：「我最怕跟長輩聊天了，你們（節目組）還找了一個長輩有夠多的地方；我一定會避開長輩的啊！這是一種本能的逃生機制。」

影片來源：誰來晚餐 GuessWho

不過人氣相當高的謝盈萱一路上被許多年長粉絲認出，不擅攀談的她只能不斷說謝謝，也因此找到願意受訪的粉絲，最後順利拜訪兩名粉絲家。

謝盈萱藉由幫忙家事來換取共進一餐，也意外擔任起一日保母，嘗試人生第一次幫小孩洗澡、換尿布、吹頭髮、擦乳液以及念睡前故事，還不小心被小孩吐出來的漱口水噴到臉上，讓沒育兒經驗的她直呼：「一開始接的時候知道不容易，但沒想到這麼不容易！」

在用餐過程，謝盈萱得知受訪粉絲之一曾有抗癌經歷，有賴親友支持與照顧才得以撐過來，讓她也分享與親人關係。假日時常有親戚拜訪，但青春期害羞的她總是不知如何應對，只能躲起來，並坦言：「我的叛逆在於我很不喜歡家裡隨時都有不太熟的長輩來，我就會關在房間裡面不出去。」

對於本次擔任節目嘉賓經歷，謝盈萱開心地說：「我之前是沒有機會可以完全踩進去人家的世界，看到一個生活的小片段，讓我很期待看到他們教育出來的下一代會是什麼樣子。」本集將於9日晚上9時在公視播出。（編輯：張雅淨）1130207

#誰來晚餐
#謝盈萱
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