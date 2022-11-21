金馬獎挑大梁主持獲好評 謝盈萱直呼如夢似夢

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）雙金影后謝盈萱今年獨挑大梁主持第59屆金馬獎頒獎典禮，台風穩健，演戲、唱跳樣樣來，被網友盛讚。謝盈萱今天吐露主持緊張之情，直呼人生如夢似夢。

謝盈萱今天透過電視台透露，典禮當天自己相當緊張，「緊張到開場結束回到休息室就哭了」，稍早也在臉書分享主持心得，直呼「成為金馬59一份子的我，在43歲的人生，如夢似夢」。

謝盈萱指出，金馬是一個沉澱累積近60年歲月，年紀比她更大的獎項，「2018年與金馬獎第一次真正的靠近，當時是怎麼也料想不到」，當年的她充滿著膽怯惶恐，「包括對於自我的焦慮，卻怎麼也沒能轉念理解，其實金馬獎為我打開了一扇門，一個不知是誰的女生，人生從此有不一樣的改變」。

經過這些年，謝盈萱說，金馬獎伸出溫暖的手，再次給了她機會，像用另一種方式問她：「盈萱妳長出勇氣了嗎？敢讓我們帶妳再跨出一步，好好成長了嗎？」謝盈萱說，這是她第一秒勇敢握下主持棒的原因，也讓她有機會在典禮上說：「金馬獎是個開放擁抱各種可能的地方。」

謝盈萱表示，金馬獎是一個擁抱各種可能的地方，「任何一個作品，任何一個人，幕前幕後，都能在這個空間長出自己的翅膀，然後迎風翱翔。再也沒有比這更動人的事，更勵志的故事。」

這回謝盈萱在金馬舞台上獻唱「謝謝儂」，她笑說，上次在舞台唱歌已是近11年前，而拿著主持棒在如此重要的典禮上則是首次，「緊張是必然的，但伴隨的喜悅也是必然的，在台上放眼望去，遠道而來同聚一堂的所有業界翹楚，那種感動，已非言語形容。不論我的表現為何，也不影響這個華人影壇盛事的奪目光彩。」

謝盈萱最後也分享多張影人合照，她說，雖然來不及跟許多喜歡的老師、前輩、夥伴拍到照，但人生就是需要有點遺憾，才會有往前的動力。（編輯：張雅淨）1111121