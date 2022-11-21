金馬59收視出爐 劉冠廷王渝萱頒獎最高

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）第59屆金馬獎頒獎典禮上週圓滿落幕，今天公布收視成績，電視加網路總收視人口逾930萬人，電視典禮收視最高點落在劉冠廷、王渝萱頒發「最佳劇情短片」橋段。

轉播單位台視公布金馬收視數據，典禮部分，4歲以上收視為3.09，約262.3萬人收看；星光大道4歲以上收視為1.18，約89.3萬人收看。網路典禮和星光大道總收看人次為582.3萬（含MyVideo平台約171.5萬、MyVideo YouTube頻道248.3萬、LINE TODAY有163萬）。

金馬獎頒獎典禮收視高點3.71，落在上屆金馬男女配角獎得主劉冠廷、王渝萱頒發「最佳劇情短片獎」，約80.7萬人緊盯；第2高點則是「罪後真相」張孝全、陳昊森頒發「最佳剪輯獎」的3.69（收視人口約80.2萬）；第3高點為歌手陳珊妮頒發「最佳原創電影音樂獎」的3.63（收視人口約78.9萬）；音樂人周興哲與吳易緯獲「最佳原創電影歌曲獎」致詞感言緊跟在後，成為當晚典禮收視第4名3.62（收視人口約78.6萬）。

表演節目部分，由金曲歌王李玖哲追憶影人的In Memoriam橋段摘下最高點3.6，吸引78.3萬人關注；最佳原創電影歌曲入圍者林亭莉獻唱「哈勇家」的「烤火的房」排名第2高，收視為3.46（收視人口約75.2萬），而同樣角逐最佳原創電影歌曲、紀錄片「九槍」的「為了妳」表演則為收視第3高3.35（收視人口約72.9萬）。

星光大道收視前3名則為日本影后黑木瞳走紅毯、日本導演是枝裕和及頒獎嘉賓宋芸樺。

另外，在myVideo影音平台獨播頒獎典禮的收視前3名，金馬執委會主席李屏賓與評審團主席許鞍華共同頒「最佳劇情片」時為最高點，再來則是頒獎人張震、黑木瞳頒獎給3度奪下金馬影后的張艾嘉，第3則是以「白日青春」首次拿下金馬影帝的黃秋生得獎致詞。（編輯：管中維）1111121