許芳宜摘金準備收皮帶 黃子佼：愛馬仕魔力太強大

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）國際舞蹈家許芳宜昨晚以電影「我心我行」奪下第59屆金馬獎最佳動作設計，讓先前放話若她順利奪獎就送名牌皮帶的主持人黃子佼笑說會兌現承諾，「愛馬仕魔力太強大」。

「我心我行」是許芳宜的半自傳式電影，以她從小到大的學舞經驗為故事，透過舞蹈結合電影呈現全新的視覺美學。昨晚許芳宜獲獎後在台上表示，得不得獎她不能控制，但能決定自己明天要不要繼續往前走，也向身體、表演、藝術致敬，贏得全場喝采。

有趣的是，日前「我心我行」舉辦電影首映會時，擔任主持人的黃子佼曾放話，繼兌現徒弟黃路梓茵（Lulu）奪下金鐘綜藝節目主持人獎，就送愛馬仕包包的承諾後，只要許芳宜也成功「騎金馬」，同樣將送愛馬仕「皮帶」祝賀。如今許芳宜順利摘金，讓外界笑稱黃子佼的「愛馬仕祝福威力太強大」。

黃子佼今天在臉書分享，當時主持首映會時，原本是想替電影搶版面，以及表達對「我心我行」的佩服與祝福，才開口得獎就送名牌皮帶，沒想到自己竟然和評審「有志一同」，他明天就會來處理禮物。

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黃子佼打趣寫道：「不知道是生子後的好運，不斷溢出擴大影響範圍，還是愛馬仕魔力太強大，或我預言能力不斷進化，目前為止命中率百分百，讓我們繼續看下去吧！」

有網友在貼文下逗趣回應：「這樣愛馬仕系列有望送一輪了，可謂是愛馬仕產品大使了。」也有人喊話愛馬仕活動該找黃子佼來當主持人，或主持尾牙。而受惠者之一的Lulu也跟著留下多個「哈」起烘：「不講還以為你跟愛馬仕有建教合作！」（編輯：張雅淨）1111120