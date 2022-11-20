張艾嘉隔36年再封金馬影后 李心潔分享珍貴照致敬

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）多項金馬獎紀錄保持人、演員張艾嘉昨晚以作品「燈火闌珊」，睽違36年獲頒第3座金馬獎最佳女主角獎，好友李心潔今天在臉書分享張艾嘉前2次奪獎照片，感性表達對她的敬愛。

69歲的張艾嘉至今被提名過20次金馬獎，光最佳女主角獎就多達10次，也是目前的紀錄保持人。張艾嘉自1976年以「碧雲天」摘下金馬獎最佳女配角獎後，又分別在1981年、1986年以「我的爺爺」與「最愛」獲得2座金馬影后。

昨晚站在舞台上，張艾嘉抱著金馬獎座深深一鞠躬，她表示，近幾年已習慣在台下看大家得獎，一度不知道該說什麼好，希望電影永遠存在，不會被小螢幕取代，自己也會繼續努力。

這段感動畫面也被好友、同為金馬影后的馬來西亞演員李心潔看見。李心潔今天在臉書分享，不管多激動的吶喊聲，多少感動的淚水，都無法完全表達她內心對於師父張艾嘉的心意。

李心潔表示，張艾嘉在華語電影行業裡，一直都很用心、努力、認真，「永遠抱著一顆新人般熱情、好奇、謙虛的心學習，不斷提升自己內在的力量，又那麼無私地關愛和提拔後輩」。

李心潔稱讚，張艾嘉是一位「真正引領和啟發我們的電影工作者」，這回再因深厚和動人的表演獲得金馬影后肯定，「讓我們可以再次用熱烈的掌聲，向她表達我們對她的敬愛」。

李心潔也分享珍貴照片，讓多年前年輕靈動的張艾嘉身影再現於大眾眼前。（編輯：張雅淨）1111120