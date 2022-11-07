「我心我行」追求創作極致 謝盈萱曝片場火藥味重

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演員謝盈萱（左）與陳竹昇（右）在電影「我心我行」中飾演夫妻，兩人默契十足，更在片中有一段精彩雙人舞。（三乘影像提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）金馬獎最佳攝影得主姚宏易為舞蹈家許芳宜量身打造電影「我心我行」，今天舉辦首映會，演員謝盈萱笑說，導演和許芳宜追求創作極致，在片場火藥味超重，「比我的臉還恐怖」。

今晚首映會上，導演姚宏易、主演陳竹昇、許芳宜、謝盈萱及音樂人林強、李哲藝一同出席。「我心我行」入圍本屆金馬獎最佳攝影獎、動作設計獎和原創電影音樂獎，讓擔任金馬獎頒獎典禮主持人的謝盈萱笑說，如果電影得獎，很想cue導演、許芳宜和陳竹昇上台重現片中舞蹈。

今天受訪時，謝盈萱率先爆料，拍攝現場感受到導演跟許芳宜的火藥味很重，「感覺好像要破了，兩個創作者在現場凝聚專注時的樣子，比我的臉還恐怖」。她補充，因為許芳宜跟導演分別對於舞蹈與影像藝術都有極致的要求，「他們各據山頭，為自己的創作在反抗，特別是最後一幕19分鐘的獨舞，我覺得芳宜老師根本是拿命在拚搏」。

此外，飾演許芳宜父母的陳竹昇和謝盈萱，兩人片中也有一段在西藥房的精彩雙人舞，姚宏易表示，「找來兩位演員飾演父母，是要讓觀眾一看就知道這不是紀錄片，不是真實的樣貌」。

許芳宜也為他們設計透過生活動作、手語等肢體表達的方式，即便從頭到尾一句台詞都沒有，但身體語言成功破框，讓她成為史上第一位入圍金馬獎最佳動作設計的女性。

首映會主持人黃子佼今天放話，繼送給徒弟黃路梓茵（Lulu）金鐘獎禮物愛馬仕包包後，若許芳宜金馬獎得獎，他也會再送愛馬仕，讓許芳宜聽得眼睛一亮，黃子佼馬上補充是「皮帶」，引來台下哄堂大笑。

「我心我行」將於11日在全台威秀院線及獨立藝術電影院上映。（編輯：張雅淨）1111107