謝盈萱金馬開嗓唱歌 不敢出唱片謙稱有自知之明

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（中央社記者王心妤台北2日電）第6屆「怪物祭」邀請影后謝盈萱擔任形象大使、歌后艾怡良當表演嘉賓。謝盈萱在金馬典禮開嗓，但打趣表示不會想出唱片，試過即可，「還是要知道自己的能力到哪裡。」

「怪物祭」 以發掘及表揚台灣不同領域的職人、倡議台灣職人精神為宗旨，融合頒獎典禮、論壇、市集及音樂演出，讓每個人有機會瞭解各行各業怪物職人的理念及精神，其中怪物職人頒獎典禮是在昨晚舉行，其餘活動則於本週末在松菸文創園區登場，歌手Karencici、持修、夜貓組、Haezee黃瑋昕、洪佩瑜、巴大雄均將演出。

今年得獎者包含，攝影師黃俊團、策展人兼藝術創作者丁春誠、精釀啤酒品牌創辦人宋培弘、天王天后演場會視覺統籌兼動畫設計師邱煥升、美食家及美食平台創辦人高琹雯、米其林綠星大獎主廚郭庭瑋、塗鴉藝術家兼玩具品牌創辦人傅星翰、製作人兼品牌行銷公關部暨版權業務部總監戴天易及Youtuber「昆蟲擾西」。

艾怡良與謝盈萱昨晚共同出席頒獎典禮，艾怡良表示心中的怪物職人是音樂上的良師益友陳建騏，她感謝對方的知遇之恩。謝盈萱則說，能隨時吸收資訊並展現在自己的專業，或是不停面對挑戰卻也能調整步伐的人，都是心中的怪物職人。

談到現階段面對的挑戰，艾怡良表示，未來不排斥演戲和主持，現在仍以音樂為主。謝盈萱日前獨挑大梁主持金馬獎頒獎典禮及開嗓唱歌，她謙稱只是脫離舒適圈的挑戰並非斜槓，認為有太多細節和演員不同，「親身嘗試過之後，更知道那些細節上的困難，裡頭的學問真的太深了。」

謝盈萱表示，金馬頒獎典禮的唱歌橋段是以演員的邏輯去詮釋，認為像是去KTV般注重氛圍，以讓現場影人開心為主要訴求，「至於唱得好不好，我還是有自知之明的。」被問到會不會想出唱片，謝盈萱也笑說：「有些事試過即可，還是要知道自己的能力到哪裡。」（編輯：屈享平）1111202