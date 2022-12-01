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韋禮安彭佳慧將登北市跨年 許富凱血肉果汁機跨界卡司吸睛

2022/12/1 20:31（12/2 12:52 更新）
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圖為歌手韋禮安。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市觀傳局公布今年跨年第2波卡司，韋禮安、9m88等，還有彭佳慧與美秀集團、阿爆與理想混蛋、許富凱跟血肉果汁機等跨界合作演出等。

台北市觀光傳播局新聞稿表示，「台北最High新年城2023跨年活動」，今天由北市府秘書長陳志銘與金曲才子韋禮安，在信義區松壽廣場一同宣告系列活動正式起跑。

而跨年晚會第2波卡司名單，包括韋禮安、9m88、傻子與白痴，以及3組新生代樂團與實力派唱將搭擋，包括「台語歌王許富凱 X 血肉果汁機」「金曲歌后彭佳慧X美秀集團」「原住民歌后ABAO阿爆X理想混蛋」，以跨世代、跨語種、跨歌路，達成「三跨」的精彩合作。

觀傳局並指出，配合2023台灣燈會，2023年台北跨年活動主題為「台北就是未來」，與叁式Ultra Combos、黑川互動媒體藝術、調皮工作室合作打造沉浸式互動體驗「未來樹」「台北大兔襲」及「仁愛路燈飾」，從12月1日至明年1月2日於信義區松壽廣場、市府東門廣場、松山文創園區及仁愛路同步點亮台北。

位於松壽廣場的「未來樹」，5棵樹分別為不同願望，家庭、財富、愛情、事業、健康等不同願望，許願就可以體驗獨一無二的沉浸式體驗，並將體驗內容下載留存；「台北大兔襲」特別邀請跨年晚會主持人Lulu黃路梓茵及韋禮安、9m88合作設計，各自打造出不同風格調性的未來兔，拿出手機掃描Qrcode打開AR相機，就可以尋找未來兔活躍的身影。

觀傳局表示，只要參與前期活動，拍照分享或填寫問卷就有機會抽到101觀景台票券、羽毛指甲油及熊讚熱氣球造型悠遊卡等好禮。（編輯：方沛清）1111201

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