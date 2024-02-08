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迪士尼砸重金投資遊戲開發商 2025年推ESPN串流

2024/2/8 16:22
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）迪士尼執行長艾格今天回應行動派投資人施壓，宣布要展開一系列行動，包括巨額投資遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games，及計劃在2025年8月推出體育頻道ESPN串流服務。

路透社報導，娛樂業巨擘迪士尼（Disney）董事會批准今年度以30億美元回購庫藏股，並每股派息45美分，隨後艾格（Robert Iger）透露上述計畫。迪士尼公布的每股盈餘超出市場預期。

上述一連串宣布，讓迪士尼盤後交易股價上漲近7%。

迪士尼一直面臨行動派投資人佩爾茲（Nelson Peltz）的壓力，佩爾茲要求迪士尼的串流業務應有類似Netflix的利潤，迪士尼電影票房應有更好表現，以及若迪土尼要將ESPN打造成主導數位平台，應提供更多的計畫細節。

艾格表示，在新行動中，迪士尼將持有Epic Games的15億美元股份。兩家公司將共同打造一個「龐大的迪士尼宇宙」，消費者可以與迪士尼、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）和阿凡達（Avatar）故事中的角色互動。

艾格在聲明中指出：「這標誌著迪士尼以史上最大規模行動進軍遊戲世界，並提供重要的成長和擴張機會。」

艾格也端出眾人期待已久的旗艦體育頻道ESPN串流服務細節，打算結合Disney+和Hulu，並整合諸如ESPN Bet、夢幻體育和電子商務等功能。他說，這項服務可能在2025年8月推出。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130208

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