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紐時：OpenAI完成售股交易 公司估值高達2.5兆元

2024/2/17 17:26
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）「紐約時報」今天引述知情人士報導，推出聊天機器人ChatGPT的人工智慧（AI）公司OpenAI已經完成一宗股票交易，使得公司估值至少達到800億美元（約新台幣2兆5000億元）。

路透社報導，根據「紐約時報」（The New York Times）說法，微軟（Microsoft）支持的OpenAI接受美國創投公司Thrive Capital帶頭提出的收購要約（tender offer），出售現有股票。

紐約時報的報導還說，這起交易使得OpenAI員工能夠把手中持有的公司股票兌現，而非傳統上為了籌措營運資金而售股。

OpenAI並未立即回應路透社的置評請求。

紐約時報還說，OpenAI去年初也同意一宗類似交易，由Thrive Capital和紅杉資本（Sequoia Capital）、安德立森霍洛維茲公司（Andreessen Horowitz）及K2 Global等創投公司同意透過收購要約買下股票，當時OpenAI估值僅約290億美元（約新台幣9106億元）。

OpenAI開發的ChatGPT於2022年底推出，掀起AI熱潮，引發其他公司投入探索駕馭這項新科技的方法。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）據報為了成立一家晶片公司也一直接洽籌資，他希望提高世界的晶片製造能力，以推動新的AI相關工具發展。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1130217

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