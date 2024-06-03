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英特爾晚宴前先閉門會議 鴻海緯創仁寶高層均現身

2024/6/3 19:02（6/3 19:50 更新）
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英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北寒舍艾美酒店宴請供應商，緯創總經理暨執行長林建勳（圖）出席。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北寒舍艾美酒店宴請供應商，緯創總經理暨執行長林建勳（圖）出席。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
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（中央社記者吳家豪台北3日電）英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今晚宴請供應商，中央社記者直擊，英特爾下午已先召開閉門會議，與各家台廠陸續洽談，但現場門禁森嚴，禁止採訪賓客。

多位台廠高層今天皆親自出席英特爾活動，包括鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖、和碩副董事長程建中、緯創總經理暨執行長林建勳、緯穎董事長洪麗寗、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、英業達董事長葉力誠、技嘉集團總經理李宜泰、神基董事長黃明漢、研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍等。

記者實地觀察，大多數台廠高層都帶領5人以上團隊前來開會，大陣仗展現十足誠意。季辛格約下午近5時短暫現身，隨即快速步入會議室。

伯納多羅抵達會場時，中央社記者詢問今天是否將與英特爾洽談訂單，伯納多羅笑著否認，並表示只是來聊聊趨勢而已，例如AI（人工智慧）、AI PC（人工智慧個人電腦）等。

伯納多羅說，「通常這是英特爾向台灣生態系及合作夥伴表達感謝的場合。」（編輯：張良知）1130603

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北寒舍艾美酒店設宴邀請供應鏈廠商一同餐敘，並出面簡短受訪。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北寒舍艾美酒店設宴邀請供應鏈廠商一同餐敘，並出面簡短受訪。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北宴請供應鏈廠商，鴻海董事長劉揚偉（圖）受邀出席。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北宴請供應鏈廠商，鴻海董事長劉揚偉（圖）受邀出席。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）來台參與，4日並將發表主題演講，他3日晚間在台北宴請供應鏈廠商，緯穎董事長洪麗寗（圖）獲邀出席。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）來台參與，4日並將發表主題演講，他3日晚間在台北宴請供應鏈廠商，緯穎董事長洪麗寗（圖）獲邀出席。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
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