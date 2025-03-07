台積電加碼對美投資 晶片戰爭作者：仍根留台灣

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）台積電宣布對美再投資千億美元闢建新廠，學者米勒撰文分析，台積電大部分產能仍將留在台灣，台灣領導層希望透過對美國經濟的投資，使美國總統川普更願意關注台灣安全。

米勒（Chris Miller）因著作「晶片戰爭」（Chip War）而享譽全球，他去年曾於哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）接受中央社專訪表示，台積電產線全球化是自然應發展的趨勢，並說台美工作文化差異或在美生產成本較高等因素，不會成為台積電在美設廠的阻礙。

台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布加碼對美投資1000億美元（約新台幣3兆2892億元）後，米勒昨天投書英國「金融時報」（Financial Times）指出，這筆投資鞏固美國在先進晶片製造所扮演的要角地位，僅次於台灣和韓國。

他說，有些台灣人擔憂，台積電在海外擴張版圖，將弱化他們所認為有助於嚇阻中國升高情勢的「矽盾」。

米勒表示，就算這些新廠落成，台積電大部份的產能仍將留在台灣。台灣領導層期盼，藉由對美國經濟的投資，確保美國總統川普（Donald Trump）持續關注台灣的安全。

米勒表示，台積電宣布加碼對美投資，對於另兩家製造先進晶片的主要對手三星（Samsung）和英特爾（Intel）都構成嚴峻挑戰。這兩家公司向來聲稱自己是更可靠的供應商，對中國相關風險也比較低，但隨著台積電在美國擴張版圖，他們這個說法越來越站不住腳。

他說，總之，台積電正把未來押在進一步深化與美國的關係。

此外，總統賴清德與魏哲家昨天召開記者會，說明台積電布局背後戰略思維。魏哲家在會中表示，加大美國投資是因為美國客戶需求非常大，不僅不會影響台積電在台灣的投資而且會加速。

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米勒分析，台積電客戶主要是輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）與超微（AMD）等美國大型晶片設計公司，他們將樂見台積電把工廠分散到更多地方，不過他們也將會關注成本方面的問題。

米勒認為，台積電跟台灣在這次宣布中的收穫，可能是他們期盼藉此減輕關稅風險。川普之前曾警告台灣，未來可能面臨「25%、30%甚至50%」的關稅，而台積電是晶片產業龍頭，當然能夠把因關稅而導致的漲價部分轉嫁給客戶，但若是這些新廠能從根本上規避關稅，那麼這筆對美的加碼投資就花得很值得。（譯者：曹宇帆/核稿：盧映孜）1140307