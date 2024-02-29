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印度觀光景點大象抓狂 俄羅斯遊客受傷

2024/2/29 17:02
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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度觀光勝地齋浦爾（Jaipur）一頭大象突然失控，導致2人受傷，包括1名女性俄羅斯遊客。印度善待動物組織（PETA India）呼籲地方政府勿再允許業者使用大象載客。

印度善待動物組織（PETA India）昨天在社群平台X貼出影片，顯示一頭被用來當座騎的大象突然狂暴旋轉，用鼻子將一名準備騎上象背的女子狠甩到地面，馴象夫也從象背上摔下。

涉案大象名為格里（Gouri），本月13日在齋浦爾的琥珀堡（Amber Fort）攻擊了這名女性俄羅斯遊客，導致她腿部受傷；格里去年10月也曾攻擊一名男性小販。

琥珀堡是印度世界遺產級景點之一，位於一座山上，遊客可從停車場乘大象到城堡的庭院。

PETA India說，格里被迫載人已長達20年，精神已嚴重受創，要求地方政府儘快把牠送到保護區，並且停止遊客騎大象的遊程。

另一方面，「今日印度」（India Today）報導，琥珀堡行政中心已暫時禁止象夫用格里載客。

上週，印度南部克勒拉省（Kerala）觀光小鎮穆那爾（Munnar）也發生大象暴走事件，大象撞翻一輛三輪車，車夫被大象用鼻子狂甩，傷重不治，其他乘客則及時逃走。

2週前，一名導遊在克勒拉省瓦亞納德縣（Wayanad district）的一個生態旅遊區被大象攻擊致死。（編輯：陳慧萍）1130229

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