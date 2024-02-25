日東大寺79歲土產店老闆誤將油門當煞車 62歲台男遭撞不治

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影片來源：FNNプライムオンライン

（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本奈良市東大寺南大門附近今天發生死亡車禍，肇事的79歲土產店老闆池永明誤將油門當成煞車，汽車暴衝撞傷兩名行人，其中一人是62歲吳姓台灣男子，送醫後宣告不治。警方正以過失駕駛致死傷罪展開調查。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）報導，事件發生在當地時間上午9時50分左右，肇事汽車在東大寺南大門的參道上撞倒兩名行人，直到撞到旁邊的石牆才停下來。

警方表示，被撞傷的兩人隨後被送往醫院，其中吳姓男子頭部受到重擊，送醫3小時後宣告不治。另一名來自長野縣大町市的52歲男性也受到腰部骨折的重傷。

警方先是以過失駕駛傷害罪當場逮捕駕駛，也是附近的土產店老闆池永明，隨後將罪名改為過失駕駛致死傷罪。據警方表示，嫌疑人當時正開車載送貨品前往他的店面，「誤將油門當成了剎車」。東大寺附近有許多土產店，事故發生當時周遭有許多參拜者與觀光客。

受傷長野縣男子的友人表示，「那輛汽車突然暴衝，把我的同伴撞傷了。他被撞之後雖然意識清楚，但還是令人非常擔心。」另一名在奈良公園事務所工作的男性則稱事發當時，「汽車高速撞倒了兩人，引發周圍一陣騷動。」（編輯：陳慧萍）1130225