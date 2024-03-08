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路權團體不滿違規記點調整 王國材：權宜處理方式

2024/3/8 09:55
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（中央社記者郭建伸台北8日電）行政院擬調整交通違規記點法規，但路權團體不滿擬上街抗議。交通部長王國材今天受訪表示，這次修法是權宜的處理方式，不是永遠都會這樣，但現階段計點引發民怨，政府有聽進去，現在找到這樣的平衡點。

行政院會昨天通過道路交通管理處罰條例相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，王國材在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，行政院擬調整交通違規記點及檢舉措施，但引發路權團體不滿將上街抗議，交通部如何因應。

王國材表示，台灣是多元社會，可聽見各種聲音，這次調整交通違規記點檢舉措施，是衡量狀況得到的結果，過去政府希望在道安和民怨之間取得平衡點，現在行政院會通過修正草案後已送到立法院，未來可以更理性討論。

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王國材強調，這次修法是權宜的處理方式，不是永遠都會這樣，但現階段計點引發民怨，政府有聽進去，現在找到這樣的平衡點，未來在立法院審查時，可以繼續表達意見。

談及赴陸禁團令，王國材表示，「禁團令的球已經在中國大陸」，由於3月1日到5月底，台灣仍會出團到中國大陸，他請旅行業者跟當地旅行、餐飲業、住宿業者合作時也表達聲音，如果這樣的聲音讓中國大陸高層聽到，可以早一點促進雙方往來。（編輯：張均懋）1130308

#王國材
#交通部長
#行政院會
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