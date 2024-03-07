綠委籲機場跑道歲修要有SOP計畫 送民航局核定

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（中央社記者王揚宇台北7日電）桃園國際機場南跑道日前歲修造成航班大亂引起民怨，交通部長王國材允諾2週內提檢討報告。民進黨立委邱志偉今天呼籲，桃機須針對跑道歲修擬定完整SOP計畫，並送民航局核定。

針對桃機南跑道歲修造成數百航班誤點一事，王國材6日允諾，交通部會在2週內提出檢討報告及懲處相關人員。

對此，邱志偉今天在立法院召開「桃機歲修航班大亂，應變處理再加強」記者會，針對飛航安全、航空公司成本及旅客權益等面向，呼籲相關單位徹底檢討，避免類似情況再次發生。

邱志偉強調，桃園機場是國家門戶，此次歲修造成航班大亂是錯估形勢、便宜行事，機場跑道歲修是例行事務，並非突發狀況，不應該犯這種低級錯誤。

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邱志偉建議，桃機未來須針對歲修擬定完整的標準作業程序（SOP）計畫，包含維修時程規劃、施工方式、航班調整及因應方案等，必須用最短的時間、最有效率的方式來執行歲修計畫，並將SOP計畫送交至民航局核定，跑道歲修不應流於形式，民航局和桃機皆須負起責任。

受邀出席記者會的交通部航政司專門委員陳孝齊回應，立委所提的建議跟王國材的指示是同樣方向，還在作業檢討中。（編輯：張若瑤）1130307