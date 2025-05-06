加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

克什米爾事件引發印巴緊張 印度加速興建水力發電廠

2025/5/6 21:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯利那加6日綜合外電報導）根據產業消息人士和政府文件，繼暫停執行1項與巴基斯坦的水資源共享條約後，印度當局已將克什米爾地區4項興建中水力發電計畫的啟用時程提前數月。

路透社報導，由於擔心導致下游水量減少，巴基斯坦通常反對印度相關水利發電計畫。印度控制的克什米爾（Indian-administered Kashmir）上月發生致命攻擊後，印度單方面暫停執行1960年的「印度河水資源條約」（Indus Waters Treaty），更新水力發電計畫時程之舉則是印度試圖進一步藉題發揮的新跡象。

新德里指控，4月22日在克什米爾殺害26人的其中2名「恐怖分子」來自巴基斯坦，並對伊斯蘭馬巴德（Islamabad）採取一系列外交和經濟手段，2個核武鄰國的關係一落千丈。

巴基斯坦否認與這起攻擊有任何干係，揚言針對印方暫停執行條約之舉採取法律行動，並強調「任何截斷或引流巴基斯坦所屬河水的企圖…都將被視為戰爭行徑」。巴基斯坦有8成農地用水和水力發電仰賴印度河水系的供水。

近2週來，兩軍在邊境兩側每夜都利用小型武器駁火。巴基斯坦指出，印度已處在即將發動軍事襲擊的狀態。

截至目前，新德里都對伊斯蘭馬巴德的威脅置之不理，並已採取行動來阻擋水流，包括開始維修查摩（Jammu）與克什米爾邦2座運轉中的水力發電廠，以增加其蓄水量。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據路透社所檢視、印度電力部1份未標示日期的清單，總理莫迪（Narendra Modi）政府已要求當局掃除障礙，加速興建總裝置容量3014兆瓦的4項水力發電計畫。

根據這份文件，這些計畫正由國營的印度國家水力發電公司（NHPC）負責興建，預定於2026年6月至2028年8月之間陸續啟用。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140506

#巴基斯坦
#伊斯蘭
#克什米爾
#莫迪
#新德里
#水力發電
莫迪
印度果阿邦知名踏火儀式村莊傳踩踏事件 已釀6死80傷印巴緊張升溫 巴屬克什米爾逾千所宗教學校停課10天
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：