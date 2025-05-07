欲切斷流向境外水源 莫迪：印度水源將為印度而流

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（中央社新德里6日綜合外電報導）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，印度將切斷流向國界之外的水源。幾天前，莫迪剛中止與宿敵巴基斯坦簽署的一項重要水資源條約。

法新社報導，莫迪在新德里（New Delhi）發表演說時表示：「印度水源過去流向境外，如今將為印度而流。」

「為了印度的利益，印度的水資源將切斷，並將為印度所用。」

巴基斯坦警告說，破壞其河流將被視為「戰爭行為」。

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莫迪並未明確提及巴基斯坦或其伊斯蘭馬巴德（Islamabad）當局，但他是在新德里宣布暫停執行已有65年歷史的「印度河水資源條約」（Indus Waters Treaty）之後發表演說；這項條約規範了巴基斯坦在飲用和農業用水方面至關重要的水資源分配。

印控克什米爾（Kashmir）上個月發生持槍歹徒攻擊遊客的事件，印度指控巴基斯坦支持武裝分子，巴基斯坦則否認指控。這起攻擊事件引發印巴兩國互相威脅並採取報復措施。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140507