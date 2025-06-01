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印度首次證實 近期印巴衝突中有戰機遭擊落

2025/6/1 03:42
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（中央社新加坡31日綜合外電報導）印度和巴基斯坦5月7日起在爭議邊界交戰4天。印度國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）今天首度證實，在這場衝突中，印方有戰機遭擊落，但拒絕說明具體數量。

彭博（Bloomberg News）報導，印度最高軍事將領國防參謀長邱漢今天在新加坡2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）場邊受訪時表示：「重要的並不是戰機墜毀，而是墜毀的原因。」

巴基斯坦方面聲稱在衝突中擊落6架印度戰機。對此邱漢表示，這種說法「完全不正確」，但他拒絕透露印度損失了多少架戰機。

邱漢強調：「為什麼它們會墜毀，究竟犯了什麼錯誤，這些都很重要，數字並不重要。」

印度與巴基斯坦5月7日因克什米爾（Kashmir）4月22日發生的恐攻事件而爆發數十年來最激烈的衝突，這起恐攻事件造成26人喪生，其中多數是遊客。

之後雙方動用戰機、飛彈、無人機和火砲激烈交鋒。美國總統川普5月10日在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，經過美國居中調解後，「我很高興宣布，印度與巴基斯坦已同意立即全面停火」。

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5月17日，中國中央電視台「軍情時間到」節目首度證實，中國製戰機殲10（J-10CE）首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機，且自身無一損失。

儘管央視新聞未點明空戰的時間和地點，但明顯是指日前發生的印度和巴基斯坦空戰。這也是中國主流官方媒體首次談論該次空戰。（譯者：施施/核稿：張曉雯）1140601

#巴基斯坦
#印度
#香格里拉
#戰機
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