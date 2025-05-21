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印巴空戰後王毅會巴基斯坦外長 稱支持主權領土完整

2025/5/21 15:36
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（中央社台北21日電）中國外交部長王毅20日與到訪的巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）會談時說，中方堅定支持巴方維護國家主權和領土完整。5月初印巴爆發空戰，中方被指向巴國提供防空及衛星支持。

中國外交部官網今天發布，王毅會談時表示，作為「鐵桿朋友」，中方將一如既往堅定支持巴方維護國家主權和領土完整，支持巴方探索符合本國國情的發展道路，支持巴方堅決打擊恐怖主義等，不斷深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，推動「中巴命運共同體」建設走在「周邊命運共同體」建設的前列。

他說，雙方要攜手打造中巴經濟走廊「升級版」，推進工業、農業、能礦、人力資源開發、反恐安全等領域合作。

根據中方發布，達爾表示，希望在克服當前困難、推進國家發展安全穩定進程中繼續得到中方有力支持。他並介紹與印度達成停火諒解以來最新情況和巴方考慮，表示巴方將堅決維護國家主權和領土完整，同時願和印方保持對話、緩和局勢。

王毅表示，中方歡迎並支持巴印透過對話妥善處理分歧，實現全面持久停火，尋求根本解決途徑。雙方還就加強區域合作，深化在多邊機制中的協調等交換了看法。

印度與巴基斯坦4月下旬因克什米爾（Kashmir）恐攻事件爆發衝突。巴基斯坦方面表示，5月7日印巴雙方合計出動近125架各式飛機，並宣稱擊落5架印度戰機，包括3架法國製飆風戰機、1架Su-30MKI與1架MiG-29。

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中國主流官媒中央電視台17日報導說，中國外銷型戰機J-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機且自身無一損失，形同證實外界熱議印巴空戰中巴基斯坦使用的是中國製殲10（J-10CE）戰機。

印度軍方智庫日前更指控中國向巴基斯坦提供防空及衛星支援，不過，中國外交部對此沒有正面回應。（編輯：張淑伶/邱國強）1140521

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