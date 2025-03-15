G7外長聲明挺台參與國際組織 外交部感謝將加強合作

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（中央社記者吳書緯台北15日電）G7外長昨天發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。外交部今天表達高度歡迎與誠摯感謝，將與G7成員及友盟國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯這週在加拿大魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）會面，於加東時間14日發布聯合聲明再次強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，呼籲以和平方式解決兩岸問題，以及支持台灣有意義參與國際組織。

外交部今天以新聞稿指出，對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定的堅定支持，表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部說明，聲明再次強調G7成員將致力維護自由、開放、繁榮及安全的印太地區，並關切中國的軍事實力增強及其核武庫存持續、快速增加的情形；呼籲中國不應進行或縱容旨在破壞各國社區安全及民主制度完整性的活動；認為中國的非市場化政策及做法將導致有害的產能過剩及市場扭曲。

外交部指出，G7外長也另發布聲明強調「海事安全及繁榮」（G7 Foreign Ministers Declaration on Maritime Security and Prosperity）的重要性，注意到包括海底電纜等基礎設施遭蓄意破壞的情形，允將共同與產業合作，強化修復能力及提升設施韌性。

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外交部提及，自2021年英國康瓦爾（Cornwall）G7領袖峰會開始，G7成員已連續5年多次在各高層會議及峰會的聯合公報或會後聲明，表達對台海和平穩定的重視及支持。

外交部表示，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員及友盟國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序、堅定守護民主自由等普世價值，並攜手打造「非紅供應鏈」，提升民主陣營的經濟韌性。（編輯：黃瑞弘）1140315