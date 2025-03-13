賴總統：持續強化國防力量 與民主國並肩發揮嚇阻力

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（中央社記者楊堯茹台北13日電）總統賴清德今天出席年度外交部春宴，他致詞時表示，感謝友邦和理念相近國家在國際場合展現對台灣的支持，台灣將持續強化國防力量，跟民主國家並肩發揮嚇阻力量，更將推動全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，確保科技與經濟穩健發展。

外交部晚間舉行「114年度外交部春宴」，感謝各國駐台使節代表及配偶對台灣外交工作的支持，邀請總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、總統府資政、立法院外委會委員、部會首長等約160名賓客共襄盛舉。

賴總統致詞時表示，過去一年全球局勢快速變遷，地緣政治起伏、供應鏈重組以及科技進展等因素，都深刻影響各國戰略布局，藉此感謝友邦及理念相近國家，持續在國際場合展現對台灣的重視和支持，上個月美日領袖聯合聲明、美日韓外長及G7外長聯合聲明，都強調台海和平穩定的重要性，彰顯台灣在全球進步與繁榮中扮演重要角色。

影片來源：中央社

總統賴清德（圖）13日晚間在台北出席114年外交部春宴，致詞時感謝友邦和理念相近國家在國際場合展現對台灣的支持，並表示台灣將持續強化國防力量，跟民主國家並肩發揮嚇阻力量。中央社記者裴禛攝 114年3月13日

賴總統也說，特別感謝駐台使節代表跟台灣一起努力，為彼此國家建立更緊密的夥伴關係。他始終相信一個更強大的台灣能為世界做出更多貢獻，因此上任後在總統府成立3個委員會，希望集結各方力量為國家發展擬定戰略，加深台灣和國際社會的合作。

回憶去年出訪南太3友邦，賴總統說，深刻感受到彼此就像一家人，透過實地走訪、彼此交流，除了深化邦誼、互助合作、創造雙贏，也展現台灣有決心和各友邦共同因應氣候變遷、淨零轉型、數位轉型等種種挑戰。

賴總統特別提到，3月初「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首度以全社會韌性為主題進行討論，感謝使節代表支持與協助。

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賴總統表示，期待在各領域與各國拓展合作關係，促進區域和世界的民主和平與繁榮，面對威權主義擴張，台灣將持續強化國防力量，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，也會攜手打造非紅供應鏈，提升彼此經濟韌性，更將推動全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，確保科技與經濟穩健發展。

賴總統說，他在元旦談話提到新的一年很多精彩的台灣故事要告訴全世界，而今天在場的都是台灣的好朋友，在台灣這塊土地上都是重要角色，透過各種方式讓台灣連結世界，讓世界認識台灣多采多姿的故事，相信未來將合作共創更美好的未來。（編輯：林興盟）1140313