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波蘭總理：恢復白俄邊界200公尺寬緩衝區

2024/5/29 22:35
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（中央社華沙29日綜合外電報導）波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，預計下週初在與白俄羅斯的邊界恢復200公尺寬的緩衝區。昨天一名波蘭士兵在兩國邊界遇襲，生命垂危。

路透社報導，俄羅斯緊密盟友白俄羅斯據說在中東地區開設旅行社，提供進入歐洲的非正式路線。自從2021年移民開始湧入以來，波蘭與白俄邊界就一直是個引爆點。歐洲聯盟表示白俄目的是要製造危機。

白俄否認幫助移民進入波蘭邊界的指控，對圖斯克今天的談話則迄無評論。

圖斯克在波蘭與白俄邊界附近召開記者會說：「有人建議我們，若情況許可，應該盡快恢復設置200公尺寬的緩衝區…我們準備於下週初做出這樣的決定。」

試圖非法越界移民數於近數週來有增加趨勢，波蘭邊防通報諸多暴力事件。昨天一名波蘭士兵在兩國邊境圍牆遭刺傷，性命垂危。

華沙當局計劃耗資25.5億美元（新台幣約824億元）強化與白俄邊界。波蘭防長柯席尼亞克－卡密希（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）表示，該國準備在目前5500名邊防軍的基礎上增加軍力，但未透露具體數目。

圖斯克辦公室負責人未能立即回覆路透社的置評請求。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130529

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