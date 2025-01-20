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川普就職典禮前夕 日本外相分別會晤澳印外長

2025/1/20 11:43
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）日本外務大臣岩屋毅為了出席美國候任總統川普20日的就職典禮，正在華府訪問。他在典禮前夕已分別會晤同為「四方安全對話」（Quad）成員的澳洲及印度外交部長。

日本「讀賣新聞」報導，岩屋毅今天與外交部長黃英賢舉行會談時表示：「日本、澳洲與美國及其他志同道合的國家合作，在實現自由且開放的印太地區方面發揮作用，至關重要。」

黃英賢則說道：「希望在廣泛領域進一步強化日澳關係。」

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這場會談結束後，岩屋毅也與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。鑒於今年適逢2國簽署日印科學技術合作協定40週年，2人在會談中同意推動科學技術領域的合作。

日本放送協會（NHK）報導，岩屋毅除將於美東時間20日參加川普的就職典禮，也正在協調22日與被提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）進行會談，以及參與日、美、澳、印4國外長會議。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1140120

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