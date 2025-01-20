川普20日就職 重點流程演說主題一次看

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統當選人川普將於20日就職再次入主白宮，成為美國第47位總統。當天儀式活動已因天寒移師室內，預計川普就職當天將簽署上百項行政命令，並以晚間的就職舞會結束這天。

就職日流程

紐約時報指出，川普的宣示儀式訂於美東時間20日中午12時（台北時間21日凌晨1時）。在此之前，川普上午將先到華府的聖約翰教堂（St.John's Church）進行傳統的祈禱儀式。

宣誓儀式改在國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda），將是繼1985年總統雷根（Ronald Reagan）第二任就職後再次於室內舉行。川普17日宣布儀式改為室內，受邀訪賓改在附近可容納2萬人的第一資本體育館（Capital One Arena）觀禮。川普說儀式結束後就會到體育館與來賓會合。

美國Axios新聞網指出，就職儀式將由副總統當選人范斯（JD Vance）先宣誓，之後才是川普。鄉村歌手凱莉安德伍（Carrie Underwood）將在就職典禮上演唱「美哉美國」（America the Beautiful）。

隨後川普會發表就職演說，並為卸任總統拜登、副總統賀錦麗舉行惜別。之後川普會到國會山莊的總統廳（President's Room）參加簽署儀式，簽署包括人事任命等重要文件、備忘錄等。

當天3場就職舞會，分別為「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、「自由舞會」（Liberty Inaugural Ball）和晚間的「星光舞會」（Starlight Ball），預計川普3場都會出席。

美國總統當選人川普就職典禮改在國會山莊的圓形大廳舉行，現場大約會排600個座椅。（中央社檔案照片）

就職演說主題：團結、力量和公平

美國「公共電視網」（PBS）指出，川普2017年第一任就職時發表16分鐘就職演說，描繪美國陷入悲涼處境誓言以「美國優先」施政。這回川普表示要開啟「黃金歲月」。

川普18日告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），他這次就職演說主題將是團結、力量和公平，「對人必須待以公平，不能光說一句『哦，一切都會變得美好』。人們經歷4年地獄，必須拿出應對措施...不能也不該再讓之前的事發生」。

就職日簽百餘政令 鬆綁鑽油、關邊境、廢多元

華盛頓郵報指出，負責政策的候任白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）19日向國會共和黨領袖們簡報川普預計簽署法案的大致輪廓，包括與南部邊境、能源及聯邦政府人力等相關的全面調整。

簡報中關於待簽行政命令的大綱顯示，川普將優先撤除部分妨礙石油鑽探的法規，以及拜登政府多元、公平和包容（DEI）政策。有一道將是宣布美墨邊境出現「危機」。

不惜簽到手斷 川普知道時不我待

紐時披露，川普10日於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所和幾十名眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）的極端保守右派盟友會面，說明他如何看待重新上台。

據轉述，川普認為當前民主黨受創甚深、士氣低落且方寸仍亂，他想趁對手虛弱時大膽變革；川普還告訴幕僚們，就職日當天簽署行政命令「要簽到手斷為止」，希望第二任是強勢登場。

之前有分析認為川普第二任會更聚焦於一些全面性的內外舉措與變革，尤其不容第一任期間被底下人扯後腿的情況重演。紐時認為，川普從經驗知道自己必須快速行動，2026年中期選舉後人們注意力就會轉向接班人，屆時他對國會共和黨人和企業界的影響力會快速下降。

川普兩次就職典禮 氛圍大不同

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紐時與公共電視網指出，這回華府氛圍與川普第一任就職時截然不同，沒有像8年前般發生沿街示威、兩派衝突等。有別於第一任就職時政、商對他避之唯恐不及，這回川普感受到商界巨頭和各國領袖的「熱情」。

之前從無他國領袖為美國總統就職展開國是訪問，川普這次就職打破傳統，邀請一些他國領袖參加典禮。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）都欣然受邀，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）與巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）也都表示會應邀出席。（譯者：陳亦偉）1140120