華府聖公會主教為LGBT與移民請命 川普發文批惡劣

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普昨天按傳統在華盛頓國家大教堂參加祈禱儀式，聖公會華府教區主教布德布道時請求川普對LGBT人士及移民心懷「仁慈」，川普今天抨擊布德「惡劣」並要求她道歉。

法新社報導，當布德（Mariann Edgar Budde）在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）的講道壇上為LGBT人士（同性戀、雙性戀、跨性別）和非法移民請命，川普（Donald Trump）一臉不悅。川普20日就職後，隨即頒布不利這兩個族群的行政命令。

布德昨天上午布道時輕聲說，「我請求您心懷仁慈，總統先生」，並指川普在美國的移民及LGBTQ人士間散布恐懼。

布德談到，民主黨、共和黨及無黨派家庭都有同志與跨性別孩童，且絕大部分移民並非罪犯。

毫無笑容的川普當時坐在教堂第一排長椅上，時而看著布德，時而轉開視線。他的家人與副總統范斯（JD Vance）似乎也同感驚訝與不悅。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文抨擊布德是「極端左派強硬分子、仇恨川普者」。

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川普指稱：「她以非常失禮的方式將她的教會帶入政界。她的語氣惡劣，毫無說服力也不聰明。」

他還說：「除了她不恰當的發言，祈禱儀式也非常無聊、無法引起興趣。她的工作做得不太好！她和她的教會欠社會大眾一個道歉！」（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140122