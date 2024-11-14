美國家情報總監、司法部長人選出爐 加巴德與蓋茲都挺川普

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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）美國總統當選人川普今天陸續任命國家情報總監、司法部長與國務卿人選，獲任國家情報總監的加巴德與司法部長的蓋茲都是川普年輕支持者，在國會兩院皆為共和黨居多數下，將進一步推動川普的競選政策。

川普（Donald Trump）提名42歲的共和黨籍聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）與43歲的前民主黨眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）出任國家情報總監（Director of National Intelligence）與司法部長，主掌美國重要國家安全與法律機構，兩人都是年輕的川普支持者。

夏威夷選出的薩摩亞裔前眾議員加巴德出身民主黨，2020年黨內總統初選挑戰拜登（Joe Biden）未果退黨，今年加入共和黨為川普助選。

加巴德曾以陸軍預備役（Army Reserve）中校身分在伊拉克服役，屬美國「伊拉克戰爭」年輕世代，擔任眾議員期間曾多次批評美國的外交與國際干預政策，上任後將主掌18個主要情報機構，向總統提供每日重大情資。

紐約時報（New York Times）報導，加巴德曾在民主黨辦辯論中批評現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的大麻合法化政策，認為民主黨跟隨華府建制派的外交方向，受到軍工複合體影響。擔任眾議員期間，也對歐巴馬（Barack Obama）政府攻擊位於敘利亞的伊斯蘭國感到不滿。

佛羅里達州選出的4屆眾議員蓋茲，是典型的共和黨年輕川普支持者，乘著「讓美國再次偉大」（MAGA）浪潮，在共和黨建制派當家的國會中為川普發聲，以關鍵少數阻撓議長選舉，曾多次批評司法部針對保守派政治人物。

川普第一任期間提名的司法部長塞申斯（Jeff Sessions），拒絕介入有關川普通俄事件調查遭撤換；川普對不願受理2020年疑似選舉舞弊案的部長巴爾（William Barr）感到憤怒不滿。

司法部是川普第2任期亟欲掌握的機構，他曾多次表示，希望開除事務官，任用忠誠者，上任後將調查起訴他的檢察官，晉用保守派人士。

美國媒體曾報導，蓋茲當選眾議員後曾涉及與未成年者發生性行為與不當用藥，眾院道德委員會對此進行調查，蓋茲否認指控。（編輯：陳承功）1131114