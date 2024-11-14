川普提名極右眾議員蓋茲任司法部長 鐵粉內閣漸成形

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天提名共和黨籍聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出任司法部長，強硬保守派人士蓋茲是典型的共和黨年輕川普支持者，以極右派煽動者的姿態打響政治名號。

法新社報導，川普在社群媒體上發文說：「在美國，沒有什麼比結束我們司法系統黨派武器化更重要的事了。麥特（蓋茲）將結束政府被武器化…並恢復美國人民對司法部嚴重破碎的信任和信心。」

蓋茲隨後向國會遞出辭呈，即刻生效。出身佛羅里達州的蓋茲自2017年來一直擔任美國國會議員，是川普最具爭議的內閣人選之一。

川普上週在總統大選擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）後，正在為明年1月重返白宮執政籌組內閣。

川普揚言要對許多被他視為政敵的人進行報復，他毫無根據地指控他們在出於政治動機的起訴中，利用司法部的力量來對付他。

民主黨人擔心，42歲的蓋茲將協助川普將司法部武器化，以發起「作秀審判」（show trial）的起訴。

作為司法部長，蓋茲將推動司法部各項工作，多年來，司法部一直對他涉及性販運和妨礙司法的指控進行調查。

蓋茲否認有任何不當行為，檢方去年告知他「將不會面臨刑事指控」，但他目前仍是眾院道德委員會調查的對象。

蓋茲9月在聲明中表示，他將不再協助國會調查人員，指控他們領導一場「政治報復行動」，並稱這項調查「多管閒事、令人不安」。

共和黨和民主黨參議員立即對蓋茲的提名能否通過確認程序表示懷疑，相關進程可能會在艱難、令人擔憂的聽證會上受到各方激烈質疑。

共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）告訴記者，她對蓋茲獲提名一事感到「震驚」

她說：「這說明了為什麼建議和同意的程序如此重要，我確信會有很多問題將在他的任命聽證會上被提出。」

不過，蓋茲可能只會少了3名共和黨人支持，仍將獲得參院批准。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1131114