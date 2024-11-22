媒體續爆性醜聞 川普司法部長人選退出提名

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（中央社記者石秀娟華盛頓21日專電）川普8天前提名蓋茲為司法部長，震驚各界。蓋茲先前就涉有與未成年少女發生性行爲、買春、毒品等爭議，共和黨直到昨天仍為他背書。今天媒體準備報導他與該少女有兩次性關係前，蓋茲退出提名。

美國總統當選人川普（Donald Trump）13日提名聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）為司法部長，蓋茲當天即宣布辭去眾議員一職。眾議院紀律委員會原預計兩天後投票決定是否公布蓋茲遭指控與未成年少女有性行為等爭議的調查報告。

蓋茲的辭職讓紀律委員會的調查無法繼續下去。共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）日前說，蓋茲既已辭職，調查報告就不應公開。共和黨占多數的紀律委員會，昨天也投票決定，不公開這份報告。

蓋茲昨天也在副總統當選人范斯（JD Vance）的陪同下到國會山莊爭取支持。今天他卻突然發表聲明，指因他的爭議讓政權交接工作失焦，因此退出提名。

美國有線電視新聞網CNN今天引述消息報導，指控蓋茲的女性2017年在一場派對與蓋茲發生兩次性關係，她當年17歲，第二次發生性關係時涉及一名成年女性。她已將第二次性關係告訴眾議院紀律委員會，她也在一件民事訴訟提到同樣證詞。

CNN說，蓋茲與該名未成年少女的第二次性關係，之前沒有被報導過。

CNN記者瑞德（Paula Reid）在X平台貼文，CNN刊出報導前，打電話詢問蓋茲的回應，大約45分鐘後，蓋茲宣布將退出提名。

根據紐約時報（The New York Times）的報導，司法部之前就在調查蓋茲涉入不法的毒品與性交易行為，這些行為發生在2017至2020年間。蓋茲在2017年就任眾議員。聯邦調查在去年結案，檢察官沒有提出起訴。

紐時昨天根據紀律委員會取得的聯邦調查資料報導，調查員曾揭露蓋茲與友人們，涉入以毒品與性交易為主題的派對，支付金錢給數十名女性的匯款流向圖。

報導指出，其中有兩名女性在作證時表示，蓋茲招募她們從事性交易。此外，有一名女性從蓋茲的朋友收到金錢，這名女性參加派對的時候是17歲。

蓋茲遭指控涉入性交易並非秘密。紐時2021年報導指出，一名與蓋茲一起舉辦性愛派對的友人葛林柏格（Joel Greenberg）配合司法部調查，坦承他、蓋茲均與一名17歲的女性發生性關係。葛林柏格說，他以為她18歲，他在2021年認罪，同意提供對蓋茲的不利證據，後來被判處11年的刑期。

川普在社群貼文，感謝蓋茲最近努力爭取認同成為司法部長，他做得很好，但也不想分散焦點。他有很好的未來，希望繼續看到他做更多很棒的事。1131122