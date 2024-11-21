爭議司法部長人選調查報告 美眾院委員會暫不公布

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統當選人川普屬意的司法部長人選蓋茲遭指控多項不當行為，聯邦眾議院紀律委員會今天針對是否公布耗時良久對他展開的調查報告進行表決。委員會中的民主黨頭號委員表示，在共和黨人反對下，報告暫不予公開。

遭控性行為不端等諸多不當行為的蓋茲（Matt Gaetz）獲川普欽點出任司法部長後遭到各方圍剿，他私下致力挽救提名機會。美聯社報導，上述表決結果只是暫時緩解他面臨的處境。

眾議院紀律委員會（House Ethics Committee）可望於12月5日再度開會，針對是否公布調查報告進行考量。

委員會中的民主黨頭號議員魏德（Susan Wild）說：「這個問題沒有達成共識。」她表示，兩黨在委員會中席次平分秋色，委員根據政黨立場投票。

就在川普和蓋茲開始投入可能冗長又粗暴的確認大戰之際出現這個僵局。蓋茲於表決前數小時先與對傳言中的問題已有耳聞、但仍會斟酌於表決時助他一臂之力的共和黨籍參議員私下會面。

川普安排蓋茲進入司法部，打算要透過廣泛計畫清除被認為「武器化」自身職權來對抗川普、川普盟友，以及整個保守派的官員。

面臨越來越多的指控，蓋茲一直予以否認。

眾院紀律委員會尚未結束上述調查工作。

魏德表示，委員會在冗長的閉門會議中展開表決，沒有一位共和黨籍委員加入民主黨籍委員行列而希望公開報告。

不過消息人士指出，在若干共和黨籍委員跑票支持下，委員會表決通過須將報告完成。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1131121