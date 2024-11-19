美司法部長人選陷性醜聞 傳染指未成年買春

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網報導，兩名女子的委任律師表示，新任司法部長人選蓋茲曾向他的成年當事人買春，其中一名當事人還曾目擊蓋茲與另一名17歲少女發生性關係。

佛羅里達州律師萊帕德（Joel Leppard）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），蓋茲（Matt Gaetz）曾向他的兩位當事人買春，且他的當事人曾在聯邦眾議院紀律委員會（House Ethics Committee）作證，其中一名女子表示在佛州一場派對上目擊蓋茲與她的17歲朋友發生性關係。

萊帕德還告訴ABC News，他的當事人作證時表示，據她所知，蓋茲在得知她的朋友未成年後就停手，等到她18歲後繼續發生性關係。

司法部多年來調查針對蓋茲的指控，包括妨害司法指控，去年通知蓋茲不予起訴。蓋茲長久以來否認有任何相關的不當行為。

美國總統當選人川普的交接團隊發言人菲佛（Alex Pfeiffer）告訴ABC News：「蓋茲將成為下一任司法部長。他是這個職位的合適人選，並將終結我們司法系統武器化的情況。」

菲佛談到司法部在川普先前執政時就開始調查的指控時說：「這些毫無根據的指控目的在阻撓川普新政府上路。（美國總統）拜登政府司法部調查蓋茲多年，並確定他沒有不當行為。」

萊帕德先前要求眾院紀律委員會公開調查報告。多名消息人士告訴ABC News，預計眾院紀律委員會將於20日開會，討論有關蓋茲的報告，可能投票決定是否公布。這項調查已在蓋茲辭去眾議員一職時結束。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131119