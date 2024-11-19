川普再延攬福斯新聞名人入閣 達菲獲提名交通部長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）美國總統當選人川普今天提名福斯政經節目主持人達菲（Sean Duffy）為交通部長。達菲職涯歷練豐富，曾任ESPN賽事評論員、地方檢察官、威斯康辛州聯邦眾議員等要職。川普還表示達菲將履行使命，「開啟旅遊的黃金時代」。

繼提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長後，川普（Donald Trump）今天再度提名福斯新聞體系的主持人達菲為交通部長。達菲目前是福斯財經網（Fox Business）政經節目The Bottom Line的主持人。

達菲在媒體圈和政治圈均具有知名度。1971年出生，達菲在1990年代參加MTV真人秀並結識妻子甘伯斯達菲（Rachel Campos-Duffy），兩人於1999年結婚，育有9名子女。

甘伯斯達菲也是福斯新聞的知名主持人。川普在聲明中稱讚指出，達菲擁有一名傑出的妻子、9個令人驚豔的子女，他知道能夠安全、安心地旅行對家庭來說多麼重要。

達菲也曾擔任體育頻道ESPN的賽事評論員。2002年，他被時任威斯康辛州長麥卡勒姆（Scott McCallum）任命為阿什蘭郡（Ashland County）地方檢察官後從政。2010年，他當選威斯康辛州第七選區聯邦眾議員，那年期中選舉，共和黨在眾議院大獲全勝。

2017年2月，達菲接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他支持川普的移民和旅行禁令，禁令重點在打擊激進的伊斯蘭恐怖分子。

另外，他在2018年指出，歐洲、中國、加拿大和墨西哥對美國徵收報復性關稅，以回應川普政府制定的關稅，從某種程度上來說犯下了 「經濟恐怖主義」。

2019年，達菲表示要照顧有心臟缺陷的女兒辭去國會工作，而後又回到媒體圈。

川普在聲明中盛讚達菲還能夠與民主黨人合作掃除立法障礙，建造明尼蘇達州歷史上最大的道路和橋梁項目，獲得跨黨派的敬佩。

川普還指出，達菲計劃通過取消針對飛行員的DEI（多元、平等、共融）政策來提升航空安全，「實現我們的使命，開創旅遊的黃金時代，注重安全、效率和創新，最重要的是，他將大大提升所有美國人的旅行體驗。」（編輯：唐佩君）1131119