本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
和平新生天橋即日起拆除 北市：不具文資潛力
首頁 / 國際
2024美國大選
川普新內閣
新聞專題
川普新內閣2/62
首頁 / 國際

川普再延攬福斯新聞名人入閣 達菲獲提名交通部長

2024/11/19 10:09（11/19 10:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統當選人川普提名福斯政經節目主持人達菲（圖）為交通部長。（路透社）
美國總統當選人川普提名福斯政經節目主持人達菲（圖）為交通部長。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）美國總統當選人川普今天提名福斯政經節目主持人達菲（Sean Duffy）為交通部長。達菲職涯歷練豐富，曾任ESPN賽事評論員、地方檢察官、威斯康辛州聯邦眾議員等要職。川普還表示達菲將履行使命，「開啟旅遊的黃金時代」。

繼提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長後，川普（Donald Trump）今天再度提名福斯新聞體系的主持人達菲為交通部長。達菲目前是福斯財經網（Fox Business）政經節目The Bottom Line的主持人。

達菲在媒體圈和政治圈均具有知名度。1971年出生，達菲在1990年代參加MTV真人秀並結識妻子甘伯斯達菲（Rachel Campos-Duffy），兩人於1999年結婚，育有9名子女。

甘伯斯達菲也是福斯新聞的知名主持人。川普在聲明中稱讚指出，達菲擁有一名傑出的妻子、9個令人驚豔的子女，他知道能夠安全、安心地旅行對家庭來說多麼重要。

達菲也曾擔任體育頻道ESPN的賽事評論員。2002年，他被時任威斯康辛州長麥卡勒姆（Scott McCallum）任命為阿什蘭郡（Ashland County）地方檢察官後從政。2010年，他當選威斯康辛州第七選區聯邦眾議員，那年期中選舉，共和黨在眾議院大獲全勝。

2017年2月，達菲接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他支持川普的移民和旅行禁令，禁令重點在打擊激進的伊斯蘭恐怖分子。

另外，他在2018年指出，歐洲、中國、加拿大和墨西哥對美國徵收報復性關稅，以回應川普政府制定的關稅，從某種程度上來說犯下了 「經濟恐怖主義」。

2019年，達菲表示要照顧有心臟缺陷的女兒辭去國會工作，而後又回到媒體圈。

川普在聲明中盛讚達菲還能夠與民主黨人合作掃除立法障礙，建造明尼蘇達州歷史上最大的道路和橋梁項目，獲得跨黨派的敬佩。

川普還指出，達菲計劃通過取消針對飛行員的DEI（多元、平等、共融）政策來提升航空安全，「實現我們的使命，開創旅遊的黃金時代，注重安全、效率和創新，最重要的是，他將大大提升所有美國人的旅行體驗。」（編輯：唐佩君）1131119

延伸閱讀
川普多位內閣人選具爭議性 考驗參院共和黨人忠誠度川普勝選掀移居海外詢問潮 「搬到加拿大」搜尋量一夜激增1270%川普證實上任遣返非法移民 無證中國役齡男子優先川普主張加徵關稅、收緊移民政策 第2任期施政藍圖一覽川普：若當選將重新實施穆斯林旅行禁令
川普
美科技股反彈 台股觀察川普自駕車政策、輝達財報G20峰會 巴西發起「全球反饑餓與貧窮聯盟」
赫格塞斯
蓋拉格：中共2027恐犯台 川普新防長剩2年阻三戰中國學者：美國防部長提名人可能衝擊兩國軍事關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
印尼官員：川普回鍋後 可能加強與盟友雙邊軍事合作
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：