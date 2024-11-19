川普證實上任遣返非法移民 無證中國役齡男子優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓18日專電）美國總統當選人川普今天在社群媒體證實，上任後將頒布緊急狀態，遣返非法移民。媒體報導，川普列為優先遣返的對象包括法院已經發下驅逐令的無證移民、有犯罪記錄的無證移民以及無證中國役齡男子。

保守派非營利組織司法觀察（Judicial Watch）近期在「真實社群」（TRUTH Social）貼文指出，川普（Donald Trump）準備上任後頒布緊急狀態，動用「軍事資源」（military assets）遣返無證移民。川普今天以「沒錯」（TRUE!!!）回應這則貼文。

綜合媒體報導，川普政府列為優先遣返的對象，包括法院已經發下驅逐令的無證移民、有犯罪記錄的無證移民，以及無證中國役齡男子。

川普曾多次暗示，來自中國的役齡男子準備組建軍隊對抗美國。他4月曾在競選集會中說：「過去幾個月有3萬1000或3萬2000人來自中國，他們都是兵役年齡且大多是男性；他們是想在美國建立小型軍隊嗎？」

美國全國公共電台（NPR）日前報導，川普曾說，為了遣返超過1100萬無證移民，他將引用1798年的「外敵法」（Alien Enemies Act）進行大規模驅逐，也將引用1807的暴亂法（Insurrection Act），部署軍隊到邊境。

綜合媒體報導，川普團隊尚未提出詳細的遣返計畫，川普政府有可能用軍事基地作為遣返前的拘留中心，用軍機載運被驅逐者。川普在選戰期間也曾說，可以動用美國的預備軍力「國民警衛隊」（National Guard）協助。

根據美國廣播公司（ABC）的報導，如果川普動用國民警衛隊，這將創下美國史上首例，美國法律禁止軍事單位參與國內執法。

雪城大學（Syracuse University）法律系名譽教授班克斯（William Banks）接受ABC訪問時指出，動用軍事力量執法是根本性的轉變，他們沒受過執法訓練，如果要他們逮捕公民，可能會發生違反公民自由的衝突。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國政治新聞網站Politico今天報導，遣返無證移民將面對複雜的法律及執行層面的挑戰。川普政府能以多快的速度執行遣返作業，較難預測，例如，拘留中心的容量就是迫切議題，需要先獲得國會撥款，也需要招募相關的人力。

報導說，目前「移民暨海關執法局」（ICE）執行遣返作業的官員有7000人，一年執行25萬件，川普政府希望案件成長4倍，將需要大量執行人力。（編輯：唐佩君/周永捷）1131119