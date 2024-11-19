川普遣返無證移民箭在弦上 國安經濟及人道課題難解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）2022年美國無證移民人口增加至1100萬，占整體外國移民23%；2022至2024財政年度，越境的無證中國公民人數增加3倍，涉及國安、經濟及人道主義等挑戰。儘管美國社會對非法移民看法分歧，但川普政府上台後大規模遣返無證移民已是箭在弦上。

美國總統當選人川普（Donald Trump）競選期間承諾打擊非法移民，部分分析人士指出執法困難。川普今天證實上任後將頒布「緊急狀態」遣返非法移民，優先遣返對象包括法院已經發下驅逐令的無證移民、有犯罪記錄的無證移民以及無證中國役齡男子。

美國擁有為數最多的移民。「皮尤研究中心」（Pew Research Center）基於2022年社區調查的結果指出，2022年美國無證移民人口增加至1100萬，占整體外國移民的23%，與美國國土安全部（Department of Homeland Security）估計的數量相當。

另外根據多個數據來源，美國無證移民人數在過去兩年可能也有所增加。

例如，2023年12月，約有50萬名新移民經由兩項聯邦計劃取得入境許可，這些人傳統上被視為無證移民的一部分，但幾乎沒有被囊括在2022年估算的數據當中。

非法移民數量上升，衍生出經濟、社會、法律及人道主義等多方面挑戰。

川普上一個任期實施依據美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）的移民新政，以疫情的公共衛生顧慮為由，允許美國當局迅速驅逐非法移民。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，川普任期接近尾聲，移民開始重新嘗試跨越邊境。

2021年9月，鄰近墨西哥國界的美國德州德利奧市（Del Rio）湧入逾一萬名無證移民，多數是海地人，迫使當局宣布進入緊急狀態。當時流出的影片顯示，成千上萬人待在橋下或附近，有成年人，也有一家子，構成邊境危機，拜登（Joe Biden）面臨政治壓力。

2022年，美國發生史上最嚴重的移民死亡事件。一輛載著墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多移民的卡車被發現遺棄在德州聖安東尼奧市（San Antonio）郊區一處靠近高速公路的荒涼工業區，悶熱的貨櫃車內有53名移民被悶死，震驚社會。

右派組織美國移民改革聯盟（Federation for American Immigration Reform）2023年曾發布一份報告，指出非法移民對美國納稅人帶來龐大財政負擔。根據報告，每名非法移民或非法移民在美國出生的子女，使美國每年承擔8776美元（約新台幣28萬）的成本。

川普和副手范斯（J.D. Vance）選戰拋出「俄亥俄州海地移民吃貓狗論」掀起風暴，許多人出面闢謠，但華盛頓郵報10月發布的民調顯示，俄亥俄州24%選民相信這是真的。

值得注意的是，川普這次列為優先遣返的一大對象是無證中國役齡男子，引起討論。

非法移民來自不同國家，不過，美國國家廣播公司（NBC）報導，長期以來，亞裔美國人的無證移民成長最快，從2000年至2015年的15年間成長了3倍。

報導還指出，近年來跨越邊境進入美國的中國公民人數激增，2022至2024財政年間，跨越南北邊界的無證中國公民人數大幅增加，從2萬7000多人增加到7萬8000多人。

川普多次暗示，來自中國的役齡男子準備組建一支軍隊來對抗美國。

消息人士告訴美國國家廣播公司，來自中國的無證移民若為役齡男子，將成為川普政府首批驅逐出境的目標之一，理由是「可能危及國家安全」。

此外，對於川普遣返非法移民，不少業界領袖也發出警告，指出一旦實施可能會影響業務。

全美餐飲業協會（National Restaurant Association）估計，美國有54%的餐館員工是無證移民，如果驅逐行動針對的是罪犯以外的移民，一半餐館可能會被迫關門。（編輯：周永捷）1131119