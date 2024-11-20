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川普2.0料將洗牌供應鏈 學者：東協需提高經貿韌性

2024/11/20 10:34（11/20 10:46 更新）
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新加坡李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）19日晚間舉辦論壇，聚焦「2024年美國總統大選對東南亞有何影響」議題。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月20日
新加坡李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）19日晚間舉辦論壇，聚焦「2024年美國總統大選對東南亞有何影響」議題。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月20日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡20日專電）美國總統當選人川普將揭開「川普2.0」時代，外界預料自由貿易與全球化秩序將走入不同篇章，全球供應鏈可能再次洗牌，東南亞智庫學者表示，東協需提高經貿韌性，保護主義抬頭非僅在歐美，而是世界面臨的事。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）19日晚間舉辦論壇，聚焦「2024年美國總統大選對東南亞有何影響」議題。李光耀公共政策學院資深經濟學家丘偉賢（Denis Hew）等專家學者與會。

「川普2.0」時代，預料將會加強採取保護主義政策、提高關稅恐成必然。自20世紀初以來的「自由貿易」與「全球化秩序」即將走入完全不同的篇章。

美中競爭加劇，可能使東協不選邊站的平衡行動變得更具挑戰。菲律賓大學迪里曼分校（University of the Philippines Diliman）學者伊巴拉（Edcel John A. Ibarra）表示，外界認為川普是個不可預測的人，但其實也非完全都不可預測，各界知道他強調美國利益。

他指出，對菲律賓來說，某些方面或許可正面看待，在南海議題，川普2020年曾就美國的南海立場明確表態，反對中國在南海主權聲索，自由航行的主張有利菲方。

川普選前已揚言，若他領導美國，將把來自中國的進口貨品關稅從他上次擔任美國總統時的7.5%至25%大漲至60%，使得世界第2大經濟體中國面臨重大風險。外媒曾報導，東南亞工業園區的開發商正在準備建廠土地，顯示明年1月將上任的川普可能讓全球供應鏈洗牌。

先前的美中貿易戰加劇，以及全球供應鏈重組，加快外商落實「中國加一」策略。新加坡智庫東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員Hoang Thi Ha指出，川普先前執政時，全球製造商逐漸將工廠遷出中國，以避免川普關稅的影響，讓包含越南在內的國家獲得好處。

不過Hoang Thi Ha表示，川普2.0政策轉向仍難完全掌握，對於仰賴全球貿易的東南亞國家來說應特別留意，同時東協需提高自己的經貿韌性，畢竟保護主義的抬頭並非只是歐美的事，如今是世界面臨的事情。

印尼是東南亞擁有最多人口的國家，美國視印尼為重要的合作夥伴，去年底雙方同意建立全面戰略夥伴關係，並簽署了國防合作協議。

印尼智庫戰略暨國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies）研究員哈比（Muhammad Habib）說，印尼期待美國在以秩序為基礎的平台扮演角色，透過互動得以促進雙邊貿易連結更具韌性。（編輯：陳承功）1131120

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