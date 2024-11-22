川普60%關稅恐帶來衝擊 中國財經官員信心喊話

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（中央社記者邱國強北京22日電）針對美國總統當選人川普揚言將對中國商品進口關稅提高到60%，中國官員今天展開信心喊話。中國商務部副部長王受文說，有能力化解抵禦外部衝擊；中國人民銀行國際司負責人劉曄則說，將堅決防範人民幣匯率超調風險，保持基本穩定。

王受文並向美國喊話說，中方期待與美方開展積極對話，管控分歧，同時也會堅定維護自身主權安全和發展利益。

中國國務院新聞辦公室上午舉行國務院政策吹風會，邀集商務部、人民銀行、工信部、海關總署、外交部等單位官員出席，針對「促進外貿穩定增長」政策作說明。兩人在回答媒體提問時，作上述表示。

兼任中國商務部國際貿易談判代表的王受文說，中國經濟「已表現出強大的韌性，潛力大、活力足」。當前中國正在構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，有能力化解、抵禦外部衝擊帶來的影響。

王受文說，歷史已經表明，「一個國家」對中國加徵關稅，並沒有解決「這個國家」自身所存在的貿易逆差問題，相反地推高了「這個國家」從中國以及從其他國家進口產品的價格。因為最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶支付，這必然導致了消費者支付價格上升，用戶成本提高，物價上漲導致通貨膨脹。

他又說，中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，兩個國家經濟互補性很強。中方認為，中國和美國如果能在經貿關係方面保持「穩定、健康、可持續」發展態勢，有利於中國人民、美國人民，也有利於世界各國市場。

王受文向美國喊話說，中方期待與美方開展積極對話，拓展合作領域、管控分歧，推動雙邊經貿關係平穩。同時，中方也會堅定維護自身主權安全和發展利益。

至於美國若將中國商品進口關稅提高到60%，可能衝擊人民幣匯率，劉曄則說，人民幣匯率將在「合理均衡水平上保持基本穩定」的根本支撐因素，主要是中國「國際收支保持平穩，外匯交易者更加成熟，交易行為更加理性，市場韌性顯著增強」。且近期推出的「一攬子宏觀政策」明顯改善市場預期，經濟回穩向好態勢進一步鞏固增強。

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她提到，影響匯率的因素是多元的，例如經濟成長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、風險事件等。受各國經濟形勢走勢分化、地緣政治變化及國際金融市場波動等各種因素影響，未來人民幣匯率可能會保持「雙向波動態勢」。

劉曄強調，人行的主要工作是繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性。同時強化預期引導，防止外匯市場形成「單邊一致性預期並自我實現」，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（編輯：呂佳蓉）1131122