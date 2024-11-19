紐時：命加巴德掌總監 凸顯川普對情報圈戒心

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名前民主黨眾議員加巴德出掌18個情報機構上級的國家情報總監要職。找觀點迥異傳統美國主流的加巴德入閣，凸顯川普對傳統情報圈不信任感極深。

紐約時報指出，2017年當加巴德（Tulsi Gabbard）還是國會民主黨人時，她就前往敘利亞並與總統阿塞德（Bashar al-Assad）會面，指控美國扶持敘國境內的恐怖分子。

加巴德不拘一格 地緣政治觀點迥異美主流

俄國總統蒲亭2022年2月底入侵烏克蘭隔天，加巴德將俄烏戰爭的爆發歸咎於美國、北約漠視俄國所呼籲的地緣安全立場。之後她又暗指美國與烏克蘭秘密合作研發危險的生物病原，並認為美、烏需為2022年9月俄國北溪天然氣管線遭炸毀負責。

沒有證據顯示加巴德曾以任何方式與俄國情報機構合作。反之按分析人士和卸任官員說法，加巴德似乎就只是認同克里姆林宮的地緣政治觀點，尤其針對美國動用軍事力量這方面。

43歲的加巴德政治背景不拘一格，橫跨左、右翼且重疊，包括反對海外軍事干預和看法更同情俄國。

加巴德21歲在夏威夷從政，儘管她抱持當今右翼的文化立場，像是很早就表態反對墮胎和同性婚姻，但仍無礙她成為一才華橫溢、富有魅力的年輕民主黨人。她在2012年競選國會議員時改變態度，支持墮胎權和同性婚，後來在一段道歉影片稱早年對同性戀議題看法是受父親形塑。

加巴德2003年加入夏威夷陸軍國民兵，並於2004、2005年赴伊拉克服役，擔任第29旅級步兵作戰隊內醫療單位的專精人員。後在阿拉巴馬州參加軍官訓練後，她又以憲兵角色赴科威特二度到中東服役。她於2020 年離開國民兵轉入陸軍後備役單位，以中校軍銜服役。

反建制理念與民主黨漸行漸遠 選前入共和黨挺川

她2013年反對時任歐巴馬政府的空襲敘利亞計畫，計畫後來未付諸行動；她也對一些指涉敘利亞軍隊使用化武的證據提出質疑。

加巴德的立場使她成為保守派新聞媒體的寵兒，是保守派媒體人卡爾森（Tucker Carlson）在福斯新聞節目期間的常客，兩人曾在一檔節目裡一致認為，美國背後支持反阿薩德政府的敘利亞反抗軍，根本是在幫助恐怖分子。俄烏戰爭爆發後，俄國「今日俄羅斯」（RT）曾以標題「加巴德敢於挑戰華府戰爭機器」讚揚她。

今年大選前夕加入共和黨、川普勝選後應邀入閣，對加巴德而言可謂轉變巨大。也不過4年前，她仍打著反建制的旗號角逐民主黨內總統初選，並在落敗後宣布支持贏得初選的現任總統拜登。但不久後她與民主黨的立場漸行漸遠，變成一名對美國涉外作為的質疑者。

當2022年2月俄國侵烏後，加巴德在推特（現已改名為X）寫下「拜登政府/北約只要承認烏克蘭加入北約對俄國是合理的安全隱憂（意味美國/北約武力直接陳兵俄國邊界），這場戰爭與苦難本能輕易避免」。

戰事爆發一個月後，她在推特發布影片，指美國在烏克蘭營運25至30個生物實驗室。加巴德指責拜登政府掩蓋這些實驗室，稱它們可能釀成危險病原外逸，不過她沒有像俄國般指控這些實驗室正在製造生物武器。

俄媒：美CIA、FBI瑟瑟發抖

俄國「共青團真理報」（Komsomolskaya Pravda）在15日一篇關於加巴德的人物分析時寫道「美國中情局（CIA）與聯邦調查局（FBI）正瑟瑟發抖」還提及烏克蘭方面斷言加巴德根本就是「俄國特工」。

雖然共和黨這次大選奪回參議院，但加巴德的提名人事在參院恐不會好過。參院兩黨都有人覺得她認同俄國侵烏、克宮敘事等，不適任督導情報圈的龍頭要職，特別是國家情報總監負責為總統準備高度機密的日常情資彙報。

紐時認為，在第一任時，川普會公開斥責分析評估與他扞格的高階情報官員，這回挑選加巴德表明他對美國情報圈不信任感極深。加巴德這幾年與美國傳統建制派大異其趣的外交觀點，表明她也有這種不信任感，尤其涉及俄烏戰爭。

川普的批評者稱提名加巴德出掌國家情報總監（DNI）是危險之舉，無疑是順從蒲亭的世界觀並損害美國國家安全。

2020年著有「強人」（Strongmen）一書描繪威權領袖的紐約大學歷史教授班吉亞特（Ruth Ben-Ghiat）15日寫道：「提名加巴德出任國家情報總監是想攏絡蒲亭的心，昭告世界川普治下的美國將是克宮的盟友而非敵人。這等於我們將擁有一位可能危及國家安全的國安官員。」（譯者：陳亦偉）1131119