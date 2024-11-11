川普蒲亭通話後 俄烏互相發動大規模無人機攻擊

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）「華盛頓郵報」報導，美國總統當選人川普在電話中敦促俄羅斯總統蒲亭不要讓烏克蘭戰爭加劇；即便如此，俄羅斯與烏克蘭仍互相發動規模更勝以往的無人機攻擊。

川普再度當選美國總統，可能為延續近3年的俄烏戰爭帶來改變，美方提供的巨額援助對烏克蘭至關重要，如今也變得不確定。

川普競選時曾說，他可以在數小時內終結戰爭，還說他會直接與蒲亭（Vladimir Putin）溝通，這與現任總統拜登的做法截然不同。

華郵報導，川普在本月7日一通電話中告訴蒲亭不要加劇這場消耗性戰爭。

根據報導，才剛在總統大選中擊敗民主黨籍對手賀錦麗（Kamala Harris）的川普提醒蒲亭，美國在歐洲部署許多軍事據點。

克里姆林宮稍早表示，已從川普達成協議的意願中看到「正面跡象」。華郵引述數人說法提到，川普已表達希望盡快就「烏克蘭戰爭的解決方案」展開更多對話。

川普昨天也與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通電話，蕭茲的發言人說：「兩人同意合作促使歐洲恢復和平。」

川普要等到明年1月才就職，目前俄烏地面和空中衝突都沒有平息的跡象。

俄羅斯與烏克蘭昨天徹夜相互發動創紀錄的無人機攻擊。烏克蘭當局今天表示，俄國空襲造成烏國南部至少5人喪命。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯在本月9日到10日的夜裡，朝烏克蘭出動145架無人機，比開戰以來任何一個晚上都多。他呼籲西方盟國採取更多行動協防烏克蘭。

俄羅斯也表示，昨天擊落34架攻擊莫斯科的烏克蘭無人機，是自2022年開戰以來針對莫斯科的最大規模攻擊。

川普尚未說明他打算如何促成和平協議，或將提出哪些條件。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1131111