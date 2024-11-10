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澤倫斯基：俄國145架無人機夜襲烏克蘭 數量破紀錄

2024/11/10 21:52（11/10 22:13 更新）
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烏克蘭敖德薩遭俄羅斯無人機襲擊。（路透社）
烏克蘭敖德薩遭俄羅斯無人機襲擊。（路透社）
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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯於夜間向烏國出動145架無人機，創俄烏戰爭迄今單次夜間襲擊的數量之最。俄國也擊落34架飛往首都莫斯科的烏方無人機，數量同樣打破紀錄。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體發文寫道：「俄羅斯昨晚對烏克蘭出動破紀錄的145架見證者（Shahed）及其他攻擊型無人機。」

他還呼籲烏克蘭的西方夥伴加強軍援，以協助防衛烏國空域。

另外，俄羅斯國防部指出，俄方今天擊落34架以莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。

這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科遭遇過的最大規模無人機攻擊。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131110

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