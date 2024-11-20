盧特尼克獲提名出任美商務部長 對中態度強硬
2024/11/20 07:51（11/20 08:02 更新）
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天提名對中國態度強硬的盧特尼克（Howard Lutnick）出任即將上任政府的商務部長；他也是川普交接團隊的共同主席。
法新社報導，川普聲明指出，盧特尼克也將掌理美國關稅和貿易政策，「對美國貿易代表署（USTR）額外承擔直接責任」。
關稅是川普經濟政策的重要一環，他曾承諾執政後將全面對所有進口貨品課徵關稅。
盧特尼克目前是金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長，最初被認為是出任財政部長的領先人選。
但他被提名執掌規模較小的商務部，商務部的功能在提振美國產業，在扶植美國半導體產業和減少對亞洲依賴的政策中扮演關鍵角色。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1131120
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