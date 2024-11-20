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川普提名電視名人奧茲 掌聯邦醫療服務中心

2024/11/20 11:15
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天宣布，他將任命外科醫師出身的電視名人奧茲（Mehmet Oz），主持美國龐雜的公共醫療保險計畫。

法新社報導，影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）曾在日間電視節目中盛讚64歲的心臟外科醫師奧茲。奧茲後來棄醫從政，但2022年參選參議員失利。

奧茲是川普提名的重要職位中，最新一個引人注目的人選，其他引發熱議的還包括提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生部長，以及億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導「政府效率部」。

川普在他的Truth Social平台上發文說：「美國面臨醫療保健危機，可能沒有比奧茲醫生更有資格和能力的醫生，能讓美國再次健康。」

這項任命讓一位健康建議、尤其是關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和減重建議經常被醫學界嘲笑的人，擔任美國聯邦醫療服務中心（CMS）負責人。

奧茲出任聯邦醫療服務中心負責人，將執掌為超過1.6億美國人（幾乎占美國人口一半）提供醫療保險的聯邦機構。

聯邦醫療服務中心擁有約6700名員工，去年的支出為1.48兆美元，是全球最大的醫療保健服務買者之一。

奧茲是土耳其移民之子，先前從未擔任過公職，但一直是川普的堅定盟友。奧茲曾在賓州競選參議員並獲川普支持，但奧茲落選。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131120

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