川普司法部長人選蓋茲掀爭議 退出提名程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）將提名的司法部長人選蓋茲（Matt Gaetz）今天退出這項遴選程序。在此之前，蓋茲出線引發包括共和黨人在內的諸多反彈。

法新社報導，蓋茲在社群媒體X寫道：「儘管氣勢正盛，但對於我的（人事任命）批准，顯然不公平地讓川普/范斯（J.D. Vance）交接團隊的重要工作失焦。」范斯是副總統當選人。

川普則在自家社群媒體平台Truth Social上貼文，讚許蓋茲為避免分散對新政府的注意力而決定讓位，並稱蓋茲「擁有大好前程，我期待看到他未來所有的偉大作為」。

強硬保守派人士蓋茲是典型的共和黨年輕川普支持者，以極右派煽動者的姿態打響政治名號。

多年來，司法部一直對他涉及性販運和妨礙司法的指控進行調查。蓋茲否認有任何不當行為，檢方去年告知他「將不會面臨刑事指控」，但他目前仍是眾院道德委員會調查的對象。（譯者：楊昭彥）1131122