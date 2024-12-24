加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》財劃法修法中央增釋3753億 主計長：影響國防勞保健保租金補貼
首頁 / 國際

曾是川普司法部長人選 美眾院：蓋茲性交易17歲少女

2024/12/24 06:40（12/24 08:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前共和黨聯邦眾議員蓋茲。（圖取自facebook.com/RepresentativeMattGaetz）
美國前共和黨聯邦眾議員蓋茲。（圖取自facebook.com/RepresentativeMattGaetz）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統當選人川普曾提名的司法部長人選蓋茲日前退出遴選程序後，聯邦眾議院紀律委員會今天公布報告指出，發現充分證據證明蓋茲任眾議員期間曾支付性交易費用給多位女性，其中包含17歲少女。

法新社及彭博（Bloomberg News）報導，眾議院紀律委員會長達數十頁的報告寫道，蓋茲（Matt Gaetz）還經常吸食古柯鹼和搖頭丸，並從他在國會山莊的辦公室購買大麻。

眾議院紀律委員會提到，有充分證據表明蓋茲違反了眾議院規則，還有法定強暴、使用非法藥物、收受不被允許的禮物等行為準則。

紀律委員會的報告更列出，蓋茲於2017年至2020年之間向12名女性支付總計超過9萬美元的款項，這些款項可能跟性行為或吸毒有關。

報告也聚焦蓋茲於2018年的巴哈馬群島（Bahamas）度假之旅，他被控在那段期間跟4名女子發生性關係並吸食搖頭丸。

即將於明年1月重返白宮的川普（Donald Trump）上個月中旬宣布提名蓋茲出任司法部長後，他便辭去眾議員，但在共和黨籍聯邦參議員的反對聲浪下，蓋茲也很快就退出司法部長遴選程序。

蓋茲過去一再否認有任何不當行為，他今天也在社群媒體X平台發文否認相關指控。（譯者：陳彥鈞）1131224

#川普
#司法部長
#彭博
#白宮
#法新社
#美國
#蓋茲
延伸閱讀
蓋茲退出遴選 川普點名前佛州檢察長邦迪掌司法部川普多位內閣人選具爭議性 考驗參院共和黨人忠誠度FBI：數名川普內閣提名人受炸彈及「假報案」威脅
蓋茲
紐時：川普內閣挑俊男美女 實為傳遞刻板成功人士形象川普司法部長人選蓋茲掀爭議 退出提名程序
川普
川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：