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美防長人選性侵羅生門 警詢筆錄細節曝光

2024/11/22 13:17
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（中央社加州聖克魯斯21日綜合外電報導）美國新任國防部長人選赫格塞斯性醜聞持續延燒，根據昨晚公布的警詢筆錄細節，一名女子告訴警方，赫格塞斯曾在加州飯店房間拿走手機不讓她離開並對她性侵害。

美聯社報導，美國總統當選人川普上週點名福斯新聞（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，引發爭議，之後又爆出赫格塞斯2017年曾被控性侵害。

加州蒙特瑞（Monterey）警方上週發出簡短聲明，證實一名女子曾於2017年10月指控赫格塞斯在當地的共和黨婦女活動演說後對她性侵害。根據昨晚曝光的警詢筆錄細節，赫格塞斯當時告訴警方，兩人是合意性行為，否認有任何不當行為。

赫格塞斯今天在國會山莊與參議員會面，為他的人事提名爭取支持。他之後告訴媒體：「此事已經過全面調查，證明我完全是清白的。」

警詢筆錄未說警方發現這些指控不實，警方當時建議將案件報告轉交給蒙特瑞郡檢察署檢視。

蒙特瑞郡地區檢察官帕西奧尼（Jeannine M. Pacioni）今天表示，她的辦公室拒絕在2018年1月提出刑事指控，是因為他們沒有「排除合理懷疑的證據」。

赫格塞斯的律師帕拉托爾（Tim Palatore）先前表示，提出指控的女子在2023年獲得一筆錢，但未公開金額，並說這是保密協議的一部分，因為赫格塞斯怕女方會提告，擔憂這起所謂毫無根據的訴訟會威脅他在福斯新聞節目的工作。

這份長達22頁的警詢筆錄是應公共紀錄申請而公布，其中首度詳細描述這名女子所稱的事發經過，與赫格塞斯的說法不一。警方當時詢問的人員包括赫格塞斯、這名自稱受害的女子、一名治療她的護理師、一名飯店人員及另一名參加婦女活動的女性。

警詢筆錄指出，這名受害女子當時協助籌辦共和黨婦女活動，赫格塞斯是演講嘉賓。她告訴警方曾目擊赫格塞斯出手摸許多女子的大腿，並傳簡訊告訴朋友說赫格塞斯有點像「變態」的感覺。

這名女子和赫格塞斯及其他人在活動後到飯店參加派對並喝了酒。她說自己曾當面告訴赫格塞斯「不欣賞他對待女性的方式」。飯店人員向警方證實兩人曾在泳池附近爭執。

這名女子告訴警方，赫格塞斯在飯店房間拿走她的手機，用身體擋住門不讓她離開，她也記得說了很多次「不要」，後來記憶就很模糊。據護理師說法，女子當時驗傷時表示懷疑自己的飲料被下藥。

赫格塞斯則表示，他參加活動後的派對且喝了啤酒，但沒有喝醉。他說他在飯店酒吧遇到這名女子，她挽著他的手回到飯店房間，這讓他很驚訝，因為他最初並沒有打算與她發生性關係。

赫格塞斯告訴調查人員，兩人之後是合意性接觸，他也不只一次明確詢問女方是否感到自在。赫格塞斯說，女方到了早上「出現後悔的跡象」，他向她保證不會告訴任何人。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1131122

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