川普信奉媒體力量 挑電視名人任新閣要職

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國共和黨籍總統當選人川普（Donald Trump）因電視實境秀而聞名全球，現在正從電視明星裡挑選死忠的知名主播和節目主持人出任新政府官職。

法新社報導，川普相中週末在福斯新聞（Fox News）頻道主持節目的赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，並提名外科醫師出身的電視名人奧茲（Mehmet Oz）監管龐雜的公共保險制度。

川普另提名長年明星、世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）出任教育部長，並指名前實境秀明星、福斯頻道政經節目主持人達菲（Sean Duffy）執掌運輸部。

上述4人的媒體經驗都比他們的公共服務資歷更為人所知，這可能是聯邦參議院考量內閣部長人事案的不利條件。

紐約市立大學（City University of New York）副教授、「福斯民粹主義」（Fox Populism，暫譯）一書作者裴克（Reece Peck）說，川普是媒體產物，他自1980年代就存在於八卦媒體。他因「誰是接班人」（The Apprentice）電視實境秀而成名。他成功在電視上將自己塑造為事業有成的商人和領袖。

裴克還說：「川普從中學到的是，媒體力量就是政治力量。我想美國史上從來沒有一個政治人物比川普更信奉這套哲學…大家嘲笑他，但我認為，在很大程度上，他的政治力量理論已被證實無誤。」

左傾的媒體監督組織「美國媒體事務」（Media Matters for America）批評福斯新聞與白宮之間的「旋轉門」。福斯新聞是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下帝國的一部分。

將與赫格塞斯、達菲等人一起入閣的還有「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan），他的任務是監督川普承諾要執行的大規模驅逐無證件移民行動。霍曼曾在川普第一次執政期間領導移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement），後來常在福斯頻道為川普的移民政策辯護。

「美國媒體事務」資深研究員葛茨（Matthew Gertz）說：「這說明福斯新聞極具影響力，這個電視網傾盡全力支持他。它在川普（首次）執政時期發揮一種國家電視媒體的功能，不斷讚美他，並抨擊他的敵人。」福斯新聞對此不予置評。

在歷任民主黨籍總統執政時期，媒體與白宮之間的人員流通同樣常見，一些卸任官員可在美國有線電視新聞網（CNN）、微軟國家廣播公司（MSNBC）等批評川普的媒體找到工作。

但川普與福斯新聞的密切關係與以往例子都不一樣，福斯新聞有很多評論員認同川普對反菁英言論和民粹理念的熱愛。

川普有時不吝讚美，有時又不留情地批評主播，但他總是忠誠收看福斯新聞頻道，還會在社群媒體上長篇摘錄其報導或評論。

福斯新聞頻道的另一名重要人物是主持人尚漢尼提（Sean Hannity），他有時因為能夠「上達天聽」直接接觸川普，而被比擬為白宮地下幕僚長。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1131122